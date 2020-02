Meteo, San Valentino pazzerello: sole ed ombrello insieme

Gli innamorati si preparino: la giornata di domani, San Valentino, si prenderà una piccola pausa dal bel tempo: un fronte atlantico attraverserà tutta la nostra penisola ma sarà veloce ed abbastanza indolore perchè le piogge saranno di breve durata con il sole pronto a tornare sulla scena tra un acquazzone e l'altro.

Gli aggiornamenti che provengono dal Centro Meteo Europeo confermano l'arrivo di un fronte instabile che determinerà una certa variabilità del tempo: sembrerà di essere in piena primavera sia per la tipologia della giornata che avremo (piogge rapide e veloci ma con il sole subito pronto ad imporsi) che per le temperature, ovunque miti e sopra le medie del periodo.

San Valentino piovoso ma mite

Spinte da venti di Maestrale, le piogge avanzeranno da nord-ovest verso sud-est bagnando, inizialmente, le regioni tirreniche ma in rapido spostamento verso il basso Tirreno ed il Sud dove, soprattutto nel pomeriggio, acquazzoni e qualche colpo di tuono interesseranno Campania, Calabria tirrenica e Puglia. In serata avremo il ritorno a condizioni stabili perchè il maltempo si sarà già spostato in direzione della Grecia.

Sul fronte termico è previsto un leggero calo delle temperature ma il clima si manterrà piuttosto mite: le massime oscilleranno tra i 14 ed i 18 gradi da nord a sud. In pratica, la debole perturbazione avrà soltanto il merito di far scendere, di poco, le temperature record dei giorni scorsi e soltanto nelle zone colpite dalle piogge.

Le regioni che, probabilmente, non vedranno cadere nemmeno una goccia d'acqua saranno il Piemonte e quelle di Nord-Est grazie alla protezione dell'arco alpino dove, però, sono previste bufere di neve soprattutto sul comparto occidentale.

L'alta pressione del week end

Ricucito lo strappo di San Valentino, l'alta pressone tornerà a fare la voce grossa già da sabato riportando condizioni stabili e soleggiate ovunque e facendo nuovamente lievitare le temperature che, di giorno, toccheranno punte di 20 gradi al Centro-Sud. Bel tempo anche domenica, giornata ideale per passeggiate in montagna ed al mare.

Carnevale? Qualcosa potrebbe cambiare...

Se è vero che la prossima settimana si aprirà con condizioni meteo ancora stabili a parte qualche inflitrazione umida che sporcherà i cieli di Liguria, Emilia Romagna e Toscana provocando qualche debole pioggia, la nostra attenzione si sposta ai giorni di Carnevale: a partire da "giovedì grasso" 20 febbraio, aria fredda potrebbe irrompere sulla nostra Penisola provocando un calo delle temperature (che tornerebbero quasi in media con il mese in corso) e nevicate a quote basse sull'Appennino centro-meridionale.

Trattandosi di proiezioni a medio termine sono necessari aggiornamenti ma, all'orizzonte, sembra di scorgere una luce in fondo al tunnel dal caldo anomalo e fuori stagione.