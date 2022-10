"Mi ha picchiata e abbassato gli slip...". Lo stupro choc dello straniero

Una serata tra amiche, in una storica pizzeria della Garbatella, si è trasformata in un dramma per una donna romana, aggredita alle spalle, picchiata e stuprata all'interno della sua macchina, che era andata a prendere per non far bagnare le amiche prima di andare via del locale. " Me lo sono ritrovato alle spalle sotto la pioggia mentre aprivo la portiera della macchina. Mi ha vomitato addosso una valanga di parolacce e insulti, voleva i soldi, gridava 'dammi i soldi zoc...' e ha cominciato a picchiarmi selvaggiamente. Mi ha scaraventato dentro l'auto, mi ha alzato la maglia, slacciato i pantaloni, abbassato gli slip... Ho provato a difendermi, ma le sue mani, avvolte dai guanti in lattice, erano dappertutto. Un orrore ", ha detto la vittima a il Messaggero.

La donna si trova ora ricoverata in ospedale, in un reparto protetto e con il protocollo del codice rosa, mentre a Roma è scattata la caccia all'uomo. Si cerca uno straniero, probabilmente nordafricano, alto e magro e con un giubbotto rosso. Le forze dell'ordine hanno ascoltato le testimonianze delle sue amiche che, non vedendola tornare, sono andate a cercarla per capire se fosse successo qualcosa. Una di loro è arrivata quando l'uomo era ancora dentro l'auto ma non è riuscita a fermarlo. Si stanno ascoltando anche altri testimoni e si stanno controllando le riprese delle telecamere di videosorveglianza della Garbatella per tracciare i movimenti del predatore ma, ancora, non è stato individuato.

" Tremava come una foglia, il viso era pieno di lividi, si contorceva per i dolori forti al petto, ripeteva mi fa male ", ha detto una delle amiche che è arrivata in suo soccorso immediatamente dopo l'aggressione. Una donna, che rincasava insieme al marito, ha visto movimento e si è avvicinata alla vettura della vittima: " C'era una donna seduta in macchina tra le braccia di un'amica, c'era qualche altra persona vicino, abbiamo pensato a un malore e ci siamo fermati per chiedere se avessero bisogno di aiuto ". È stata lei ad andare al commissariato di polizia, che si trova poco distante: " Loro non sapevano che il commissariato era vicino. Non so se riusciranno a prenderlo, siamo tutti sconvolti ". Anche perché il tutto si è verificato alle 23.30: " Non le quattro di notte! Io torno spesso a quell'ora da sola, sono una ragazza, esco con le amiche ".