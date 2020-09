"Mi ha sferrato un cazzotto in faccia", Sal Da Vinci aggredito sull'aliscafo

Ritorno a Napoli movimentato per Sal Da Vinci, che questa mattina è stato coinvolto in una rissa a bordo dell'aliscafo partito da Procida. Sono le ultime serate estive ma il Golfo di Napoli non si arrende all'avanzare dell'autunno e continua a regalare bellezza nelle sue isole, con feste e sagre che tradizionalmente ne caratterizzano la bella stagione. Sal Da Vinci è uno dei cantanti più amati a Napoli e ha destato clamore quanto accaduto a bordo di uno dei tanti aliscafi veloci che collegano Procida con il porto della città partenopea.

L’uomo ha inveito in modo sguaiato e volgare contro le due donne, alzandosi e sbraitando. Tornando al posto ha incrociato me. Gli ho chiesto se fosse quello il modo giusto per trattare due donne. Lui è rimasto in silenzio e mi ha sferrato un cazzotto al volto

Ha rimediato il secondo pugno per difendermi, mentre mia moglie ha evitato che io reagissi

Sal Da Vinci si trovava nell'isola per partecipare alla Sagra del Mare, un appuntamento ormai immancabile nell'estate procidese. Questa mattina ha fatto ritorno sulla terraferma ma poco prima della partenza lui e suo figlio sono stati protagonisti di un'accesa discussione, con urla e spintoni, con un altro passeggero. Da quanto è emerso, la conduttrice Fatima Trotta, presente a Procida per l'evento, avrebbe spostato un pacchetto per far posto ai bagagli, scatenando l'ira dell'altro passeggro. "", ha raccontato Sal Da Vinci a Repubblica . Da qui è nata la rissa con urla e spintoni, tanto che il comandandante ha ritenuto opportuno richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. A quanto pare, durante la rissa sarebbe stato colpito anche Francesco, figlio di Sal Da Vinci : "".

Sal Da Vinci è molto scosso da quanto accaduto: " Quell'uomo mi ha detto: ‘So chi sei, ti vengo a sparare' ". Sia il cantante, con la sua famiglia e il resto del gruppo, che l'altro passeggero, sono stati fatti scendere dall'aliscafo e sono stati raggiunti dai carabinieri e dalla Guardia Costiera per le denunce di rito. " Fatima Trotta ha rimediato un ematoma nelle colluttazioni, mio figlio ha preso un colpo al labbro e io, che odio la violenza e non litigo mai, sono ancora sotto choc. Ho l’impressione che l’aggressore cercasse un pretesto per aggredirmi, dopo avermi riconosciuto ", ha concluso Sal Da Vinci, ribadendo il suo amore verso l'isola. In queste ore il cantante allegherà la documentazione dell'ospedale Pellegrini di Napoli alla sua denuncia ed sono a rischio i suoi prossimi concerti.