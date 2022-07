"Mi tradiva con i trans...".Così la donna ha ucciso il marito

Si chiama Edlaine Ferreira la trentaseienne che ha confessato di aver ucciso il marito, autotrasportatore di 37 anni di nome Francesco Vetrioli. Un omicidio compiuto a poco più di tre mesi dalle nozze celebrate a Bussolengo con rito civile.

" Lui mi minacciava sempre dicendomi che se avessi raccontato che mi picchiava nessuno mi avrebbe creduto, e così ha fatto anche ieri, ripetendomi sempre che non ho i documenti ", questo è ciò che ha raccontato la brasiliana. Si è costituita 10 ore dopo aver commesso il fatto. " Ho preso un martello e un coltello e l'ho colpito mentre dormiva ", è stata la dichiarazione spontanea ai carabinieri. Inoltre, è rimasta chiusa in casa per dieci ore con il corpo del marito in boxer e calzini scuri riverso sul pavimento in una pozza di sangue.

La rea confessa ora si trova in stato di fermo in carcere a Montorio. Quest'oggi l'avvocato Veronica Villani, difenderà l'omicida davanti al gip Paola Vacca. L'accusa del pm è: "C olpendolo in camera da letto, mentre questi dormiva, con un martello da carpentiere al cranio per 4 volte e poi con un coltello per 18 volte al torace ed alla schiena ". Un'accusa molto pesante che potrebbe tramutarsi in ergastolo " per aver commesso il fatto con premeditazione, per aver commesso il fatto contro il coniuge, aver approfittato di circostanze tali da ostacolare la privata difesa e avendo colpito la vittima mentre dormiva ".

I tradimenti

" Ieri sera attorno alle 23 circa ero a casa da sola allora gli ho telefonato e gli ho chiesto dove fosse e mi ha detto che si stava fermando in banca e poi sarebbe tornato. Quando è rincasato - spiega la brasiliana - abbiamo iniziato a litigare perché pensavo che poco prima mi avesse mentito ".

Stando a quanto riporta il Corriere.it, la neosposa ha dichiarato che il marito le ripeteva continuamente che non aveva i documenti e che al mondo le era rimasto solo lui " per questo ero costretta a fare quello che mi diceva ". E aggiunge: " Una volta gli ho guardato il telefono, ho visto che scambiava messaggi relativi a prestazioni sessuali con trans e altre donne. In quella circostanza gli ho detto che se era gay poteva lasciarmi stare e andarsene. Lui si è arrabbiato tantissimo, mi afferrato la testa e l’ha sbattuta contro il muro ".

L'uomo, stando alla versione della donna, avrebbe alzato più volte le mani su di lei. Un matrimonio, come ammette la Ferreira, nato per convenienza da parte della donna la quale ha deciso di sposare Vetrioli solamente per poter regolarizzare la sua posizione nel Paese.

Il problema documenti