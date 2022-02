La Murgia rivela: "Ho iniziato l'anno in terapia intensiva"

La scrittrice e critico letterario Michela Murgia ha rivelato attraverso un lungo post sulla sua pagina Facebook di essere malata. Ha raccontato di avere iniziato l’anno in terapia intensiva e che per questo ha dovuto cancellare molte date dei suoi spettacoli previste nelle prossime settimane. “Mi avete scritto tanti messaggi per manifestare la delusione per la cancellazione delle date dei miei spettacoli delle prossime settimane e questo mi ha fatta sentire meno sola, perché anche io sognavo di iniziare l'anno nei teatri, incontrando le persone e tornando a guardarle negli occhi. Invece l'ho iniziato dalla terapia intensiva, a cui sta seguendo una cura lenta che richiederà ritmi molto diversi da quelli a cui ho sempre vissuto e lavorato”, ha confidato a tutti coloro che la amano e la seguono da tempo.

Murgia: "La malattia non è una catastrofe"

La 49enne ha spiegato anche che alcune cose potrà continuare a farle, ma altre invece no, e che i lunghi spostamenti e le situazioni che richiedono un grande sforzo fisico in questo momento sono fuori dalla sua portata. La Murgia ha però tenuto a sottolineare che “la malattia non è una catastrofe, ma un pezzo della mia vita che vale come gli altri e non voglio trattarla come un segreto oscuro o una cosa di cui vergognarmi”. Proprio per questo motivo la scrittrice continuerà a postare sul social tutto quello che ha sempre condiviso, anche se si tratta di immagini private, battaglie pubbliche o meme sui BTS, il gruppo pop coreano più famoso del mondo. La scrittrice ha però avvertito che a volte potranno anche comparire condivisioni della sua cura, che fa parte della sua vita come tutto il resto.

Ha scelto di fermarsi un attimo