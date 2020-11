Covid, altri 36.176 casi: 653 morti in un giorno. Scende tasso di positivi

I dati diffusi dalla Protezione civile sembrano segnalare un miglioramento della diffusione del contagio da coronavirus nel Paese. Sono 36.176 i nuovi casi di oggi, rilevati su 250.186 tamponi processati durante l'ultima giornata. Sono guarite 17.020 persone e ne sono decedute 653. Il saldo dei ricoverati vede un incremento di 148 nuovi letti occupati, di cui 42 in terapia intensiva. Il rapporto tra casi e tamponi è del 14.46%.

La curva epidemica sembra aver subito un forte rallentamento, come dimostra la crescita meno rapida delle terapie intensive e dei ricoveri del Paese. Oggi, infatti, sono numerose le regioni con il segno negativo davanti al saldo tra i nuovi ingressi e i dimessi dai reparti Covid degli ospedali. Il Piemonte è la regione con il miglior saldo, avendo comunicato oggi un alleggerimento di 61 posti letto nei reparti Covid. In Liguria, invece, il decremento è di 52 casi mentre in Lombardia è di 32 posti letto disponibili in più rispetto a ieri. Si svuotano anche in reparti a Bolzano (-12), in Valle d'Aosta (-2) e nelle Marche. Crescono ancora, invece, i letti occupati nelle altre regioni. Il maggiore incremento rispetto a ieri si è registrato nel Lazio, dove c'è stato un aumento di 47 nuovi ricoveri, poi 42 in Veneto, 40 in Emilia Romagna, 37 in Abruzzo e 28 in Campania.

A fronte di un netto saldo negativo per quanto concerne i ricoveri, la Lombardia è la regione che oggi ha registrato il maggiore incremento nelle terapie intensive, con 12 nuovi ricoveri, seguono il Lazio con 11 e l'Abruzzo con 9, che per la regione rappresenta il maggiore incremento dallo scorso 18 marzo. Saldo negativo, invece, per la Campania (-6), la Valle d'Aosta (-5) e il Friuli Venezia Giulia e le Marche (entrambe -1).

Sul fronte dei contagi, invece, a livello provinciale è Milano l'area che ha registrato il maggiore incremento di positivi al coronavirus rispetto al giorno precedente (2.928 nuovi casi). Seguono Torino (2.543 casi) e Roma (2.510 casi). Milano e Torino hanno comunicato più casi rispetto alla rilevazione relativa a lunedì.

La curva dei decessi è quella che impiega più tempo a rallentare e lo dimostrano i numeri, ancora elevati, registrati oggi. Sono 165 i decessi comunicati dalle Asl lombarde per la giornata di oggi, 78 quelli del Piemonte e 61 quelli del Lazio. In Toscana rispetto a ieri c'è stato un incremento di 51 nuovi decessi, uno in più rispetto all'Emilia Romagna, 40, invece, sono i deceduti in Sicilia, 38 in Veneto, 32 in Campania e 28 in Puglia.