Immigrato arrostisce un gatto. Il filmato choc da Campiglia Marittima

Orrore e sgomento alla stazione di Campiglia Marittima, piccolo centro costiero della provincia di Livorno. Qui, davanti agli occhi di tutti, un migrante ha arrostito un gatto. A denunciare il fatto è stata Susanna Ceccardi, parlamentare europeo candidata da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia per la presidenza della Regione Toscana, che sui suoi social ha condiviso il video agghiacciante.

" Lo choc di una signora, le sue urla disperate per cercare di fermare un immigrato che arrostisce un povero gattino davanti a tutti. Ma come si può arrivare a tanta crudeltà? ", scrive Susanna Ceccardi a corredo del video. " È questo il nuovo 'stile di vita' che dovremmo seguire? È questo il sistema di 'accoglienza' della Regione Toscana? Questa non è integrazione. P.S. È una scena quasi irreale per la sua mostruosità, si fa fatica a guardare, ma è importante che si conosca la verità ", conclude l'europarlamentare.

A ricostruire la vicenda è stato il quotidiano La Nazione, che ha raccontato nei dettagli l'orrore al quale hanno assistito i pendolari che questa mattina attorno alle 7 si trovavano alla stazione di Campiglia Marittima. Qui, un migrante con un barbecue improvvisato con quattro tavole di legno stava cuocendo qualcosa.

Ci è voluto poco per capire che quello sul fuoco era un gatto che il migrante aveva ucciso poco prima e che si stava apprestando a mangiare. Una donna si è immediatamente scagliata contro di lui per filmare quell'abominio: " Ti faccio arrestare, da noi i gatti non si cucinano ". " Non ho i soldi ", le ha risposto l'uomo. Le urla della donna hanno richiamato l'attenzione di tutti i presenti in stazione, che hanno ripreso quanto stava accadendo, non prima di aver chiamato le forze dell'ordine. " I soldi ce li hai, vedo che hai le sigarette. I soldi per quelle ce li hai ", ha continuato la donna. Il migrante ha continuato con il suo folle barbecue, mentre il povero gatto giaceva ormai carbonizzato sul fuoco e i presenti assistevano inermi a quell'orrore che si stava consumando davanti a loro. "Vergognosi, schifosi, pezzo di merda", urla la donna mentre riprende quella mostruosità, nell'indifferenza dell'uomo che continua imperterrito il suo "barbecue". La Nazione riferisce dell'arrivo dei carabinieri, che accertati i fatti hanno portato l'uomo in caserma.

Qui è stata verificata la regolarità della sua permanenza in Italia ed è per lui scattata la denuncia per crudeltà e senza necessità, secondo quanto previsto dall'articolo 544 bis del codice penale in materia di maltrattamento degli animali. Forte lo sgomento di chi, purtroppo, ha dovuto assistere a quello scempio, inconcepibile per qualunque Paese civile. Inaccettabile che in Italia si possa perpetrare un simile atto di violenza.