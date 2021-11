Migrante ucciso a coltellate a Ventimiglia

Il cadavere di un migrante, sembra un africano, è stato trovato stamattina sotto il cavalcavia di Roverino, al confine italo francese di Ventimiglia, in provincia di Imperia. L’uomo, un giovane, sarebbe stato ucciso a coltellate. Presentava, infatti, diverse ferite da taglio sull'addome e sulla schiena, anche se al momento è impossibile stabilire con quale arma sia stato realmente ammazzato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia e il sostituto procuratore Luca Scorza Azzarà della Procura di Imperia.

Al momento gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze di altri stranieri e di passanti, che si pensa possano conoscere la vittima o comunque avere visto qualcosa. Il Comune di Ventimiglia ha anche messo a disposizione il circuito di videosorveglianza cittadino per esaminare i filmati e trovare tracce che possano condurre al colpevole. Si presume che l’omicidio possa essere scaturito in seguito a una lite tra stranieri, una delle ormai innumerevoli. La zona è particolarmente frequentata sia dai migranti, che spesso dormono in tendopoli di fortuna, lungo il letto del fiume, che dai passeur i quali cercano di adescabili, offrendo passaggi clandestini in Francia, dietro lauti compensi.

Non di rado proprio in quella zona si sono consumate anche della rapine e liti tra migranti di etnie diverse o tra stranieri e passeur, che non riescono ad accordarsi sul compenso. Proprio in questi giorni a Ventimiglia è di attualità l’ipotesi di aprire un centro di transito dalle parti della frontiera. Dall’estate del 2020, infatti, è chiuso il centro di accoglienza del parco Roya.

L’allora prefetto di Imperia, Alberto Intini, lo aveva fatto chiudere, un po’ per ragioni legate all’emergenza sanitaria da Coronavirus; un po’ perché quel centro si era trasformato in un albergo con vitto e alloggio gratuito e dove gli ospiti erano in grado di entrare e uscire a proprio piacimento. Visto che i flussi migratori al confine sono aumentati, col passare dei mesi e che Ventimiglia sta vivendo un’emergenza sociale oltre che umanitaria, è stato deciso di aprire una nuova struttura, diversa da quella precedente, ma in grado di fornire un minimo di assistenza ai migranti.