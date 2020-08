La fuga dei migranti positivi. E scatta il panico in strada

Continuano le violazioni della quarantena nei centri di accoglienza. A Massa, in Toscana, nelle scorse ore è scattato l'allarme per la fuga di un gruppo di migranti in quarantena positivi al Covid da uno centro del capoluogo. Si sono riversati in strada e hanno costretto i cittadini a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine per scongiurare rischi alla salute pubblica. Nei giorni scorsi, nel centro che è sotto sorveglianza da parte della Asl locale, si è sviluppato un focolaio e pertanto tutti gli ospiti sono stati obbligati alla quarantena fiduciaria preventiva in attesa dell'estinzione. Ma tra gli ospiti è montata la protesta e così un gruppo di loro, con conclamata positività, è uscito dai cancelli.

Le cronache locali raccontano di una giovane che sarebbe uscita dal centro di accoglienza, seguita da altri ospiti. Il tutto è accaduto nella serata di ieri, ma già dal pomeriggio all'interno della struttura si erano verificati episodi diper la condizione di isolamento imposta dalla Asl. Tutti i migranti che sono usciti dal centro sono positivi al Covid e questo ha fatto scattare l'allarme nei residenti, che temono di entrare in contatto con il virus. All'interno del centro di accoglienza sono attualmente ospitate 40 persone e due di loro sono stati trasferiti nelle scorse ore in ospedale per complicanze legate al contagio da Covid. Sono 7, finora, i migranti che sono risultati positivi al Covid e che sono stati isolati all'interno del centro, mentre per gli altri è stato disposto l'obbigo di isolamento in attesa dei tamponi di controllo.

Non è la prima volta che accadono episodi di questo tipo, che stanno portando i residenti della zona all'esasperazione. Chi abita nei pressi del centro di accoglienza, situato in un tranquillo quartiere residenziale, teme che la continua fuga dei migranti in quarantena possa minacciare la salute della cittadina e dei suoi abitanti, che potrebbero entrarvi in contatto. L'episodio di ieri è stato più rilevante del solito, perché i migranti non sebrava volessero adempiere alle richieste dei carabinieri, che hanno dovuto richiedere l'intervento della polizia e della Digos per evitare la dispersione dei positivi. La situazione è tornata alla normalità solo attorno alle 23, anche se non sono stati segnalati scontri tra forze dell'ordine e migranti. Al momento non risultano denunciati.