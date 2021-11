A Milano tornano le mascherine all'aperto: chi deve mettterla

L'aumento di contagi inizia a far paura. Con le nuove restrizioni che arrivano da Roma con l'introduzione del super Green pass, però, le città iniziano a muoversi all'interno della loro area di azione e propongono restrizioni maggiori rispetto a quelle decise dal governo per far fronte alla diffusione e provare a frenare la corsa del coronavirus. Anche a Milano il sindaco Beppe Sala è pronto ad agire per non subire un incremento nel periodo natalizio. Una prima stretta dovrebbe arrivare in città già nel weekend tra il 27 e il 28 novembre, quando a Milano inizierà lo shopping natalizio.

A suggerire la stretta è stato il prefetto Renato Saccone, che ha inviato una raccomandazione ai sindaci della provincia di Milano. Una decisione raggiunta al termine del comitato per l’Ordine pubblico e la sicurezza, durante il quale è stata dibattuta la necessità di limitare la trasmissione nei giorni in cui le persone si riversano per le strade per lo shopping o anche solo per una passeggiata nell'attesa degli amatissimi mercatini di Natale degli Oh bej oh bej. Nei prossimi giorni le strade di Milano saranno affollate come non mai, quindi il sindaco di Milano avrebbe già sul tavolo il provvedimento per l'introduzione della mascherina obbligatoria anche all'aperto nelle strade principali del centro di Milano: corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II, via Dante e castello Sforzesco.

Gli eventi natalizi, le bancarelle, gli acquisti e l'incremento del turismo alzano il livello di allarme a Milano e così il prefetto ha invitato i sindaci a utilizzare gli strumenti che la legge mette loro a disposizione. Un passo necessario tentare di non alimentare la diffusione a Milano, dove sono già in corso i preparativi per l'allestimento dei tradizionali mercatini natalizi. L'introduzione delle mascherine obbligatorie anche all'aperto potrebbe far parte di una serie di provvedimenti, sui quali però il sindaco sta ancora decidendo, come il contingentamento degli ingressi all'interno della Galleria Vittorio Emanuele per evitare gli assembramenti natalizi in uno spazio chiuso non particolarmente esteso.

La prima decisione assunta da Beppe Sala è stata lo stop all'organizzazione del capodanno in piazza ma il sindaco si è detto aperto anche ad altre restrizioni nel caso in cui gli esperti dovessero considerare necessario fare ulteriori passi in questa direzione.