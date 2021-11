Cambia la mappa dei colori, arriva il super green pass: il nuovo decreto

Valutare modifiche alle zone a colori e varare il super green pass. Il governo va dritto per la propria strada e decide di mettere in campo tutte le misure necessarie per contrastare la quarta ondata del Coronavirus: si va verso il nuovo certificato verde (la cui validità scende da 12 a 9 mesi) che prevede minori restrizioni per chi è vaccinato oppure è guarito dal contagio dal Covid-19. L'adozione delle nuove misure potrebbe scattare da lunedì 6 dicembre.

Maggiori limitazioni sono invece previste per chi ha deciso di non sottoporsi alla somministrazione del siero, che nei fatti sarà escluso da diverse attività sociali e di svago: il pugno duro dovrebbe arrivare sull'intero territorio italiano, senza distinzioni per aree di colore, già in zona bianca. Nel pomeriggio, alle ore 15:30, è previsto il Consiglio dei ministri che sarà chiamato a varare il nuovo decreto.

Il super green pass

Nella cabina di regia a Palazzo Chigi è emersa la linea dura contro i no-vax: le attività ludiche e ricreative saranno "aperte" esclusivamente a coloro che saranno in possesso del super green pass. La stretta non dovrebbe arrivare solo dove salgono i contagi e le situazioni negli ospedali sono più critiche, ma dappertutto e senza distinzioni. Con il solo tampone si potrà comunque accedere al lavoro e ai servizi essenziali.

Il nuovo passaporto vaccinale verrà richiesto anche dalle strutture alberghiere, misura che fino ad ora non era in vigore: i turisti che soggiornano dovranno dunque mostrare il loro green pass. Una delle ipotesi sul tavolo riguarda l'introduzione dell'obbligo del super green pass anche per il trasporto pubblico locale, regionali e interregionali. L'opzione verrà però discussa nel Cdm.

Cambiano le zone colorate?

Confermato il sistema di zone suddivise per colore, ovvero l'idea varata dal secondo governo Conte che prevedeva restrizioni in base all'incidenza del virus e ai tassi di ospedalizzazione: il meccanismo resta legato a strette ancora più incisive, laddove l'incidenza del virus e la situazione ospedaliera lo richiedessero.

Non dovrebbero scattare più le chiusure delle attività nelle Regioni in zona gialla o arancione, ma gli accessi saranno limitati ai soli possessori del certificato verde. Tuttavia le chiusure previste dalla zona rossa potrebbero essere valide anche per chi ha il super green pass. Eventuali lockdown circoscritti - in situazioni particolarmente critiche - potranno essere decisi localmente dai singoli amministratori.

L'obbligo vaccinale

L'obbligo di vaccinazione - che attualmente è previsto solo per il personale sanitario e delle Rsa - sarà esteso anche alle forze dell'ordine (l'intero comparto della sicurezza) e al personale scolastico. L'obbligo per queste due nuove categorie professionali dovrebbe scattare da mercoledì 15 dicembre.

Mascherine solo al chiuso

Non dovrebbe arrivare alcuna stretta sull'uso di mascherine: resta l'obbligo di tenerle al chiuso, mentre non dovrebbe scattare l'obbligo di indossarle anche all'aperto. Va però specificato che l'uso obbligatorio della mascherina anche all'aperto, già previsto per chi si trova in zona gialla, potrebbe scattare anche per chi possiederà il super green pass.

La terza dose

Nei giorni scorsi è arrivato il via libera alla terza dose che potrà essere effettuata dopo cinque mesi dalla somministrazione della seconda. In tal senso Roberto Speranza, ministro della Salute, ha espresso soddisfazione: " La dose di richiamo è cruciale per proteggere meglio noi e chi ci sta accanto. Dopo l'ultimo parere di Aifa sarà possibile farla a 5 mesi dal completamento del primo ciclo. Vacciniamoci tutti per essere più forti ".

Il pressing delle Regioni

La linea del governo nasce non solo dai timori legati all'aumento dei contagi che sta interessando il nostro Paese, ma anche dal pressing delle Regioni: a inizio settimana i governatori hanno incontrato l'esecutivo, a cui hanno chiesto di agire rapidamente per scongiurare ripercussioni. I presidenti di Regione hanno chiesto di evitare chiusure generalizzate per i vaccinati e la maggior parte di loro si è schierato a favore di un green pass rivisitato che consenta attività solo a chi è immunizzato.