Il Milesi Talent assegnato al progetto di design "Segnalibro"

È il progetto Segnalibro a essersi aggiudicato la seconda edizione del Milesi Talent, il contest promosso da Milesi vernici per legno e indirizzato agli studenti di Artwood Academy, la scuola di alta formazione per le professioni del comparto legno-arredo a Lentate sul Seveso, nel cuore della Brianza.

“Un incontro tra libri e colori” il tema scelto quest’anno: gli studenti, suddivisi in gruppi, sono stati chiamati a progettare, costruire e verniciare un oggetto innovativo di design a partire da una riflessione sul tema del libro e sul ruolo della lettura nella vita quotidiana. A decretare il miglior progetto in gara, la giuria composta dallo chef Davide Oldani nella doppia veste di cuoco e scrittore, Alessandra Tedesco giornalista di Radio 24 e conduttrice del programma Il Cacciatore di libri, l’architetto Carolina Nisivoccia docente alla Naba Milano e Cinzia Fiocco consigliere delegato di Milesi, marchio del gruppo multinazionale Ivm, fra i più grandi e importanti in Europa e nel mondo specializzati in vernici per legno distribuiti in oltre 100 Paesi.

Impegno, creatività, passione: a partire dai temi chiave del libro di Oldani “Il giusto e il gusto”, i giurati hanno condiviso con gli studenti dell’Academy alcune riflessioni su queste tematiche. La passione, per lo chef, è voglia di scoprire sempre cose nuove senza mai perdere di vista la cucina, fine ultimo ed essenza di tutte le sue attività; è una spinta interiore che muove pensieri e progetti per l’architetto Nisivoccia, sono i libri per Alessandra Tedesco. È la volontà di motivare le persone a credere in un progetto di eccellenza per Milesi e per Artwood Academy, unite in una ormai consolidata collaborazione fondata sulla passione per il mondo del legno.

I giudici hanno poi scelto Segnalibro come miglior progetto dell’edizione 2022: un complemento d’arredo multifunzione, caratterizzato da stecche di diversi colori che fungono da reggilibro e segnalibro: ogni stecca è dedicata a un genere letterario o a un lettore diverso.

Menzione speciale anche per Tangram Table, un tavolo multifunzione pensato per i momenti di lettura e gioco dei bambini: il progetto è infatti riuscito a prevedere l’utilizzo di diverse finiture Milesi con un focus su effetti speciali come le vernici profumate ed effetto lavagna a rappresentare in un unico oggetto la qualità, l’unicità e la versatilità delle vernici Milesi.

L’oggetto vincitore del contest sarà esposto all’interno della Cavallerizza del Castello di Vigevano durante gli incontri della prestigiosa Rassegna Letteraria che si svolge nella città ducale dal 12 al 16 ottobre 2022.

Il Milesi Talent proseguirà il suo percorso con una speciale edizione, dedicata agli studenti dell’Istituto Don Bosco di Chatillon che declineranno nei prossimi mesi il tema della lettura focalizzandosi sulle soluzioni per gli spazi esterni.