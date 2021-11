"Sei un cancro": foglio di via al rapper marocchino che minacciò Brumotti

Sono arrivati i primi provvedimenti giudiziari nei confronti del rapper Amin Bajtit, in arte Paname, che pochi giorni fa ha pubblicato su Youtube un videoclip musicale con minacce e insulti all'indirizzo di Vittorio Brumotti. Per Paname è scattato il foglio di via con il divieto di ritorno per tre anni nella città di San Severo.

La vicenda è collegata all'aggressione che l'inviato di Striscia la notizia e la sua troupe hanno subito lo scorso 5 ottobre a San Severo, in provincia di Foggia. Vittorio Brumotti e i suoi operatori furono aggrediti durante la realizzazione di un servizio sullo spaccio di droga nel quartiere San Bernardino della cittadina in provincia di Foggia. Un'aggressione tra le più violente, costata allo sportivo un trauma facciale con una prognosi di 30 giorni. La vicenda però non si è conclusa con l'assalto.

Poche settimane dopo l'aggressione, su Youtube è comparso un videoclip musicale con minacce e insulti rivolti all'inviato di Striscia. Il brano, intitolato "Paname Brumotti Freestyle", è stato realizzato dal rapper di origini marocchine Paname, al secolo Amin Bajtit, da anni residente a Lugo in Romagna. Nel video, che in pochissimo tempo ha superato le 100mila visualizzazioni, le minacce e gli insulti all'indirizzo di Brumotti sono più che chiari: "Brumotti infame... sei un cancro. La tua vita vale un cazzo. Se torni a San Severo ti svegli in mezzo agli ulivi". Le sequenze del video - girato dal rapper proprio a San Severo, dove lo sportivo è stato aggredito il 5 ottobre - sono finite al vaglio della questura di Foggia, che ha emesso alcuni provvedimenti come il foglio di via con il divieto di ritorno per tre anni nella città di San Severo per il rapper.