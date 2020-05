"La Azzolina? Con quelle labbra..." Scontro ​tra Mauro Corona e la Berlinguer

A più di un anno di distanza dalla frattura consumatasi tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona, torna a riaccendersi il confronto tra opinionista e conduttrice. La Berlinguer ha bacchettato in diretta Mauro Corona per alcune affermazioni fatte nel corso dell'ultima puntata della trasmissione di Rai Tre. A finire nel mirino dell'eclettico scrittore è stata la ministra Lucia Azzolina, già largamente bersagliata sul web con meme e parodie. Corona si è scagliato contro l'esponente del dicastero dell'istruzione per il suo aspetto appariscente, poco adatto - secondo lui - a un ministro. Considerazioni che la conduttrice non ha lasciato cadere nel vuoto, innescando uno scontro in diretta tra i due.

Ospite di Bianca Berlinguer a "Cartabianca", lo scrittore-scultore non ha risparmiato parole sarcastiche nei confronti della ministra Azzolina. Dopo una lunga parentesi dedicata alla movida e alla natura, la Berlinguer ha chiesto all'opinionista fisso un parere sulla proposta di far tornare in classe gli studenti più piccoli a settembre (senza limitazioni) ma non quelli delle superiori. La domanda ha dato il "la" a Corona per dire la sua non tanto sulla tematica, ma sulla Azzolina, rea di esser troppo appariscente: " Non saprei perché, ma io della ministra non comprendo neanche certe labbra rosse, delle labbra improponibili. Un ministro con delle labbra così… bisogna essere seri ".