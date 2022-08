"Miss Keta portaci a put...". L'artista interrompe il concerto e minaccia

Continua l'antipatica challenge social di insultare gli artisti durante le loro esibizioni. Dopo quanto accaduto a Elettra Lamborghini qualche settimana fa, quando in una discoteca la giovane ereditiera e artista ha interrotto il concerto per rispondere per le rime ad alcuni giovani in prima fila che le stavano rivolgendo epiteti molto forti, quasi irripetibili, che le rendevano impossibile proseguire l'esibizione. A Miss Keta, la cantante milanese mascherata, è capitato qualcosa di simile. Alcuni giovani e giovanissimi hanno iniziato a intonare un coro molto frequente durante le serate trap e rap che, però, visti i contenuti sessisti, all'artista non è piaciuto, tanto da spingerla a minacciare di far intervenire i buttafuori.

" Oh Myss Keta, portaci a puttane ", è stato ripetuto più e più volte durante il live. Tanto che, all'ennesimo coro, la cantante ha deciso di interrompere la musica, di far fermare la dj e di utilizzare il microfono per quella che può essere definita una comunicazione di servizio: " Chi si permette di dirlo, oltre ad essere infuocato con i miei occhi, lo farò buttare fuori, tra i coccodrilli. Gli verrà mangiato cuore fegato e soprattutto la lingua, così che non possiate più dire queste puttanate ". Comprensibile l'esasperazione di Miss Keta, così come lo è stata quella di Elettra Lamborghini. Nemmeno le urla degli altri avventori del locale, che cantavano i brani dell'artista, sono riuscite a coprire il coro sessista che ha importunato Miss Keta.