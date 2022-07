"Non è colpa di come ti vesti". La Miss sfila con gli abiti di quando fu molestata

Martina Evatore, 20enne padovana, non è soltanto bellissima ma anche molto coraggiosa. Lo ha dimostrato sfilando al concorso di "Miss VeniceBeach", a cui partecipa come finalista, con gli abiti che indossava la sera in cui fu molestata da uno sconosciuto in strada. " Non esistono gesti o abiti incoraggianti, esistono solo uomini che si sentono autorizzati a molestarti senza motivo, perché 'si fanno i film' nella loro testa ", racconta in una intervista al Corriere.it.

La storia

La storia di Martina ripercorre il drammatico copione di molte donne vittime di molestie sessuali. Una sera di luglio del 2019, mentre stava raggiungendo alcuni amici a una festa di compleanno, fu aggredita da uno sconosciuto che tentò di strapparle i vestiti. " Ho visto che un uomo mi stava guardando, però l’ho evitato. Poi, quando stavo per arrivare, me lo sono trovato dietro - ricorda -. Mi ha spinta contro un cancello. Ho realizzato che se stavo ferma sarei stata ancora di più in pericolo, mio padre mi ha insegnato a difendermi sempre. Così ho tirato pugni e calci mentre lui tentava di infilare le mani sotto la giacca, che era chiusa ". Per fortuna " delle auto si sono fermate per chiedere se fosse tutto a posto e l’uomo è scappato. Quando sono arrivata a casa dei miei amici ero molto scossa, loro hanno provato a cercarlo con i motorini, ma si era dileguato ". Il giorno dopo, la Miss denunciò l'aggressore alla polizia: "Ho fatto l’identikit - dice - il mio aggressore avrà avuto 35-40 anni. Non ne ho saputo più niente... ".

La sfida alle convenzioni