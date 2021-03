Quel mistero su Silvia Romano: chi c'è dietro la sua liberazione

Matteo Viviani e Le Iene sono tornati a occuparsi del caso del rapimento di Silvia Romano, concentrando le loro energie sulla figura di Valter Tozzi. L'uomo risulta essere un geometra rietino ed è molto noto nella sua città ma la sua figura pare sia stata centrale nelle operazioni di liberazione della connazionale, rapita in Kenya nel 2018. Lo dimostrerebbero alcune telefonate che, stando a quanto rivela il testimone ascoltato da Le Iene, sarebbero intercorse tra lui e Valter Tozzi. In quest'occasione, quello che dovrebbe essere il geometra, parlava per interposta persona a nome di Giuseppe Conte, rivelando alcuni dettagli sulla liberazione e il rapimento. La registrazione della telefonata risalirebbe al dicembre 2018. Dettagli che, stando alla ricostruzione effettuata da Viviani, potrebbero coincidere con altre dichiarazioni effettuate in momenti successivi da Luigi Di Maio e Giuseppe Conte.

Tuttavia, in un servizio successivo, Valter Tozzi ha negato di essere in qualche modo coinvolto nella vicenda, di non aver mai messo piede in Kenya e che tutto quello non era altro che una goliardata. Sarebbe tutto uno scherzo, quindi? Valter Tozzi a Le Iene ha dato questa versione dei fatti ma nel servizio in onda pochi giorni fa, Matteo Viviani ha mostrato numerose immagini che mostrano il geometra, ripreso e fotografato, ad alcuni dei più importanti eventi istituzionali che si sono svolti nel nostro Paese. Sono diverse le immagini mostrate da Matteo Viviani.