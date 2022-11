Modelle in intimo nella vetrina. La polemica: "Mercificazione del corpo"

Modelle in carne e ossa nella vetrina al posto dei manichini. È l'idea venuta alla titolare di una boutique di Francavilla al Mare (Chieti) per sponsorizzare la nuova linea di intimo. L'episodio ha sollevato molte polemiche: c'è chi ha accusato la proprietaria del negozio di aver "mercificato" il corpo femminile. Lei si difende: " L'ho fatto con assoluto garbo e rispetto ". Qualcuno ha addirittura chiamato i vigili che, però, non hanno riscontrato alcuna irregolarità nell'evento.

Modelle in vetrina

Mercoledì pomeriggio, Francavilla al Mare, un giorno qualunque nella cittadina abruzzese. Se non fosse che nella vetrina di un negozio di abbigliamento hanno sfilato in intimo alcune giovani e bellissime modelle. Tanto è bastato a scatenare il caos tra i residenti che hanno immortalato la scena con foto e video. Qualcuno ha gridato immediatamente allo scandalo, altri si sono complimentati per l'iniziativa con Elisabetta Scataglini, la titolare della boutique. " In un periodo in cui il commercio è fermo e piangiamo tutti per i rincari energetici e quant'altro - spiega la proprietaria del negozio al cronista de Il Messaggero - ho voluto ideare e proporre qualcosa di nuovo ". Poi continua: " Ho pensato di sostituire i classici manichini con due ragazze in biancheria intima, mentre fuori dal negozio altre modelle in abito elegante promuovevano l'evento e fermavano i passanti. L'ho fatto in maniera innocua e con assoluto garbo ".

La polemica