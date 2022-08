Vaccini, Moderna fa causa a Pfizer-Biontech: "Ci hanno copiato"

Esplode la guerra tra case farmaceutiche, con Moderna che annuncia di aver intentato due cause per violazione di brevetto nei confronti di Pfizer-BioNTech. Le istanze sono state depositate presso il tribunale distrettuale del Massachussets (Usa) e presso il tribunale regionale di Dusseldorf (Germania).

L'azienda statunitense ritiene che "Comirnaty", siero prodotto da Pfizer-BioNTech, sia stato realizzato violando i brevetti sulla tecnologia mRna depositati tra 2010 e 2016. "Questa tecnologia rivoluzionaria è stata fondamentale per lo sviluppo del vaccino mRna Covid-19 di Moderna, Spikevax" , si legge nella nota ufficiale della casa farmaceutica con sede in Massachussets, "Pfizer e BioNTech hanno copiato questa tecnologia, senza il permesso di Moderna, per realizzare Comirnaty" .

La ricerca e lo sviluppo di farmaci basati sull'Rna messaggero (mRna), per ammissione della stessa Moderna, è stata realizzata ben prima del 2020. Lo scopo dell'azione legale, quindi, è quello di tutelare gli investimenti effettuati da oltre un decennio. "Stiamo intentando queste cause per proteggere l'innovativa piattaforma tecnologica mRna che abbiamo creato e su cui abbiamo investito miliardi di dollari durante il decennio precedente la pandemia" , spiega l'amministratore delegato di Moderna Stèphane Bancel. "Questa piattaforma fondamentale, che abbiamo iniziato a costruire nel 2010 insieme al nostro lavoro brevettato sui coronavirus nel 2015 e nel 2016" , prosegue l'Ad, "ci ha permesso di produrre un vaccino Covid-19 sicuro e altamente efficace in tempi record dopo lo scoppio della pandemia" . Una tecnologia, quella a mRna, con cui la casa farmaceutica a stelle e strisce punta a produrre e diffondere ulteriori sieri con cui "curare e prevenire malattie infettive come l'influenza e l'HIV, nonchè malattie autoimmuni e cardiovascolari e forme rare di cancro" .

La guerra dei brevetti

"Coerentemente con il suo impegno per un accesso globale equo ai vaccini" , precisa il comunicato, "nell'ottobre 2020 Moderna si è impegnata a non far valere i suoi brevetti relativi al Covid-19 mentre era in corso la pandemia. Nel marzo 2022, quando la lotta collettiva contro il Covid-19 è entrata in una nuova fase e la fornitura di vaccini non ha più rappresentato una barriera all'accesso in molte parti del mondo, Moderna ha aggiornato il suo impegno spiegando che non avrebbe mai fatto valere i suoi brevetti per i vaccini utilizzati nei 92 paesi a basso e medio reddito nell'ambito dell'iniziativa Gavi-Covax Amc 92" .

Ciò nonostante, spiega la nota, la casa farmaceutica statunitense auspicava che Pfizer e BioNTech rispettassero i suoi "diritti di proprietà intellettuale" , preparandosi eventualmente a considerare "una licenza commercialmente ragionevole" nel caso in cui fosse fatta esplicita richiesta per gli altri mercati. Pfizer e BioNTech si sarebbero invece appropriate della tecnologia creata da Moderna, utilizzandola senza alcuna autorizzazione. Questo è ciò che dichiara il Chief Legal Officer del colosso farmaceutico statunitense Shannon Thyme Klinger, spiegando che la sua azienda attende un congruo risarcimento: "Al di fuori dei paesi Amc 92, dove la fornitura di vaccini non è più una barriera all'accesso, Moderna si aspetta che Pfizer e BioNTech compensino Moderna per l'uso continuo da parte di Comirnaty delle tecnologie brevettate di Moderna" .