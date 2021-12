Molecolare, antigenico o salivare? Ecco il tampone più affidabile

Le lunghissime code di questi giorni davanti a farmacie e drive in testimoniano il senso civico della maggior parte degli italiani verso se stessi e gli altri: la corsa al tampone è fondamentale sempre ma ancor più durante le festività. Vediamo adesso quale tipologie di tamponi anti-Covid esistono, dove si possono fare e quali sono i più affidabili.

Test molecolare

Il più affidabile di tutti, quello con il margine più basso di errore è senz'altro il tampone molecolare. Per intenderci, è il più fastidioso perché si prelevano due campioni, nel naso e in gola, per poi essere esaminati attraverso il metodo RT-PCR ed ha come bersaglio l'Rna del virus. " Questo test ha un altissimo grado di sensibilità e specificità, ossia ha un’elevata capacità di identificare gli individui positivi al virus in modo che ci sia il minor numero possibile di falsi positivi e una altrettanto elevata capacità di identificare correttamente coloro che non hanno la malattia ", si legge sulla guida dell'Istituto Superiore di Sanità. L’esito di questo tampone si ottiene mediamente in tre-sei ore e dovrebbe essere la prima scelta in nel caso in cui si sospettano già i primi sintomi, se si è stati a stretto contatto con un positivo, negli screening degli operatori sanitari, nei soggetti a contatto con persone fragili o per l’ingresso in comunità chiuse o ospedali. Generalmente, se si vuole fare un tampone molecolare bisogna recarsi in un laboratorio di analisi oppure ai drive in delle Asl. Ci si può recare anche in ospedale o in strutture private con personale specializzato.

Tamponi antigenici (o rapidi)

Un tampone antigenico, anche conosciuto come rapido, ricerca nel muco nasale o nella parte profonda della bocca (faringe) la presenza delle proteine virali del Sars-Cov-2. A differenza del Tampone nasofaringeo molecolare, che ricerca l’Rna del virus e necessita di maggior tempo per essere processato, il suo risultato è veloce tant'è che si conosce l'esito già dopo 15-30 minuti. Purtroppo, però, la loro affidabilità non è del 100% ma si possono avere falsi negativi "t ra il 10 e il 25%, a seconda che venga effettuato da una persona esperta, per esempio in farmacia, o meno " — afferma al Corriere Pierangelo Clerici, presidente dell’Associazione microbiologi clinici italiani e della Federazione italiana società scientifiche di laboratorio. Ciò significa anche che i tamponi rapidi "fai da te", possono dare risultati errati in un caso su quattro " Ciò avviene perché non è facile effettuare da soli in modo corretto il prelievo naso orofaringeo che, come sappiamo, deve provocare un po’ di fastidio ".

Adesso, però, i rapidi di ultima generazione si effettuano con " immunofluorescenza con lettura in microfluidica " e sembrano avere risultati quasi simili ai molecolari se eseguiti nel modo corretto. I tamponi rapidi si effettuano soprattutto nelle farmacie (come abbiamo visto in questi giorni) ma è possibile richiederli anche nelle stesse strutture abilitate ai molecolari. Come scrive l'Iss, però, " il test antigenico rapido necessita di conferma mediante test molecolare ": in pratica, se si è positivi al rapido, è necessario effettuare anche un molecolare per la conferma o meno.

I test salivari

Infine, sono presenti sul mercato anche i test salivari ma non sono raccomandati perché non raggiungono " i livelli minimi accettabili di sensibilità (capacità di individuare i positivi, cioè i malati) e specificità (capacità di individuare i negativi) ". Ecco perché sono esclusi dai test europei validi per ottenere il green pass. " La qualità del campione di saliva è soggetta a molte variabili, per esempio il tempo trascorso dall’assunzione di cibo o bevande e il modo in cui si è tenuto in bocca il tampone — afferma Clerici — in generale i test di questo tipo offrono meno garanzie rispetto a quelli che analizzano un campione naso orofaringeo ".

Quando bisogna fare un tampone

Fatta questa panoramica, nonostante la doppia o tripla vaccinazione, ci sono tre casi in cui è necessario ricorrere all'aiuto di un tampone per vedere se si è positivi alla malattia: il contatto stretto con un soggetto positivo; la presenza di sintomi che facciano pensare che si possa aver contratto il Covid; la prevenzione, ossia quando si incontrano persone fragili quali immunodepressi, pazienti oncologici, trapiantati ma anche semplicemente per avere una certezza in più e non mettere a rischio le persone che ci circondano. Ormai sappiamo che anche i vaccinati con due o tre dosi possono infettarsi ma infinitamente meno dei no vax; possono contagiare, sì, ma in misura ancora minore grazie agli anticorpi del vaccino e sono protetti al 95% circa dalla malattia grave.