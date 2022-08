Molesta le sportive e poi aggredisce gli agenti: ma il nigeriano torna libero

Si era appostato davanti alla palestra di ginnastica ritmica e aveva iniziato a importunare le ragazze che passavano per entrarci. Tra di esse, anche alcune minorenni. Il suo comportamento molestro aveva costretto la polizia locale a intervenire, su richiesta delle stesse giovani atlete. Poi la colluttazione con gli agenti che cercavano di fermarlo, l'identificazione, l'arresto. E, poco dopo, il rilascio. Il nigeriano protagonista dell'emblematico episodio consumatosi martedì scorso - 9 agosto - a Desio, è tornato in libertà poco dopo il fermo, come raccontato con un certo rammarico dallo stesso assessore alla sicurezza della cittadina brianzola.

L'extracomunitario, secondo quanto riferito dal Comune di Desio, era peraltro già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, furti e resistenza a pubblico ufficiale. A suo carico, peraltro, pende anche un divieto di dimora sul territorio provinciale. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, il nigeriano era seduto davanti al polo sportivo di via Agnesi e lì aveva iniziato a infastidire i passanti, in particolare alcune ragazze che stavano raggiungendo la struttura. Al sopraggiungere degli operatori della polizia locale, allertati di quanto stava accadendo, l'uomo aveva iniziato a insultare gli agenti in lingua inglese, scagliandosi in particolare contro uno di loro. Il giovane vigile, durante la colluttazione che ne è scaturita, è rimasto ferito.

Il soggetto a fatica è stato così immobilizzato, portato presso il comando di via Partigiani d'Italia a Desio e tratto in arresto. Il fermo, tuttavia è durato molto poco. In assenza di convalida del provvedimento, il nigeriano è tornato in libertà nelle ore successive all'episodio che aveva richiesto l'intervento degli agenti. A svelare questo dettaglio è stato l'assessore alla sicurezza cittadino, Andrea Villa. " La polizia locale ha arrestato un cittadino extracomunitario, di nazionalità nigeriana, che stava molestando delle ragazze all'esterno della palestra dove si svolgono gli allenamenti della ginnastica ritmica. Quando sono arrivati gli agenti, l'uomo li ha aggrediti e insultati. È stato preso e portato in comando. Purtroppo nonostante avesse dei precedenti, sia stato fermato diverse volte anche nel mese di luglio per altri reati e avesse il divieto di dimora in provincia di Monza e Brianza, le leggi attualmente in vigore gli hanno permesso di essere rilasciato dopo poche ore ", ha scritto l'esponente dell'amministrazione comunale, nonché oordinatore provinciale della Lega di Monza e Brianza

Lo stesso assessore ha poi aggiunto un ringraziamento agli agenti intervenuti nel giro di pochi minuti e ha aggiunto " Auspico che, nell'agenda del prossimo governo, ci sia una seria riforma della giustizia che preveda delle pene certe e severe anche per chi commette azioni di questo genere. E che rispedisca al mittente chi viene nel nostro paese non per lavorare ma per delinquere ".

Nelle scorse ore, un episodio analogo e forse ancor più allarmante si era verificato a Ostia, dove un 34enne che aveva molestato due minorenni in spiaggia è stato liberato dopo una sola notte in carcere.