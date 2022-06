"Le donne bianche qui non salgono". Molestate sul treno da Gardaland

Una giornata che doveva essere all’insegna del puro divertimento si è trasformata invece in un incubo per sei ragazze che stavano tornando in treno da Gardaland. Le giovani, quattro residenti a Milano e due a Pavia, hanno tutte una età compresa tra i 16 e i 17 anni e si trovavano a bordo del treno regionale 2640 che da Peschiera del Garda, in provincia di Verona, doveva portarle a Milano dopo aver trascorso una giornata nel parco divertimenti. Come riportato da IlGiorno.it, le ragazze sarebbero state molestate sessualmente a lungo e in modo pesante da un branco costituito da una trentina di giovani.

"Le donne bianche qui non salgono"

Le vittime hanno raccontato: "Eravamo circondate. Il caldo era asfissiante, alcune di noi sono svenute. Mentre cercavamo un controllore avanzando a fatica lungo i vagoni" è avvenuta la molestia sessuale. Hanno poi ricordato che i loro aggressori mentre ridevano avevano detto loro: “Le donne bianche qui non salgono". Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì scorso, 2 giugno. Le adolescenti hanno asserito che poco prima delle 18 si trovavano nella stazione ferroviaria di Peschiera, dove la banchina e i binari erano invasi "da oltre un centinaio di ragazzi e anche qualche ragazza, la maggior parte nordafricani, della nostra età o poco più grandi. Urlavano e correvano. Hanno anche sputato sui finestrini di un treno arrivato prima del nostro". Secondo quanto asserito dal quotidiano, probabilmente quei giovani facevano parte della folla che durante la giornata si era riversata sulla spiaggia di Peschiera. Il treno diretto a Milano era zeppo di passeggeri.

Sembra che le vittime delle molestie sessuali non abbiano allertato le forze dell'ordine per timore di essere picchiate, ma hanno però deciso di telefonare ai loro genitori che hanno provveduto a chiamare il 112, “ma nessuno è intervenuto" hanno denunciato le mamme e i papà. In soccorso delle vittime un ragazzo che le ha aiutate a scendere alla fermata successiva, quella di Desenzano. Nella giornata di ieri tutte hanno presentato denuncia alla Polfer della stazione Centrale di Milano.

