Vanno in monopattino, multati a soli 4 e 6 anni: "Intralciano il traffico"

Andavano in monopattino e per questo sono stati multati. Chi sono gli impavidi trasgressori? Due bimbi di 4 e 6 anni che sono stati sanzionati con una multa di 121 euro dai vigili urbani di Leni, piccolo comune dell'isola di Salina (Eolie), per ''intralcio al traffico''.

La vicenda

Sono tempi difficili, persino se sei un bambino e te la spassi a bordo di un monopattino per qualche ora. In questo caso, a dire il vero, si tratta di due cuginetti, l'uno 4 e l'altro 6 anni, che hanno dovuto arrestare la corsa a bordo del veicolo - il classico giocatollo a rotelle, in realtà - perchè ''intralciavano il traffico''. O, almeno, questo è quanto avrebbe rilevato il vigile che ha staccato la multa recapitata a mamma e papà: 121 euro da versare il prima possibile. E così è stato. Le famiglie dei ragazzini, entrambi figli di rinomati imprenditori di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno provveduto tempestivamente a sanare la sanzione non senza, però, storcere prima il naso. Stando a quanto racconta Il Messaggero , la madre di uno dei due bimbi, Paola di Donato, è consigliere comunale d'opposizione. Un caso? ' 'Nessuna ripicca politica - assicura il sindaco di Leni, Giacomo Montecristo - Bisogna educare i figli a parcheggiare la bici ''. E se le regole sono tali per definizione, allora, valgono sia per grandi che per piccini.

