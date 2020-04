Montefiascone, badante romeno maltratta suoi assistiti: arrestato

È finito in manette il cittadino straniero originario della Romania accusato di avere più volte maltrattato la coppia di anziani residenti a Montefiascone (Viterbo) di cui avrebbe dovuto invece prendersi cura. Colto sul fatto dai carabinieri, accorsi nell'abitazione dopo aver ricevuto la segnalazione del figlio delle vittime, il violento soggetto non ha esitato ad aggredire anche loro.

L'arresto, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si è verificato alcuni giorni fa, quando i militari della compagnia di Montefiascone hanno raggiunto l'abitazione dei due coniugi per trarli in salvo. Stando a quanto dichiarato dal figlio dei due anziani, infatti, lo straniero, assunto come badante, si era fatto sempre più violento nei loro confronti, fino ad arrivare ad imporsi con la forza.

Fatta irruzione in casa, gli uomini dell'Arma hanno sorpreso il romeno in flagranza di reato. In evidente stato di alterazione, probabilmente dovuto ad un eccessivo consumo di alcolici, l'uomo stava ancora tormentando i suoi assistiti, rintanati in un angolo della casa e visibilmente sotto choc.

Compresa la gravità della situazione, i carabinieri hanno provveduto a soccorrere le vittime, sottraendole alla furia dell'esagitato, dopodiché si sono occupati di immobilizzare il violento soggetto. Ben lungi dal calmarsi, quest'ultimo ha invece reagito con estrema furia alla presenza degli uomini in divisa, scagliandosi subito contro di loro. In preda ad una cieca rabbia, ha infatti cercato di colpire i militari con calci a pugni, dando inizio ad una colluttazione. La situazione è in breve degenerata a tal punto che i carabinieri sono dovuti ricorrere all'utilizzo dello spray urticante in dotazione per cercare di neutralizzare il facinoroso. Disorientato e dolorante, il romeno è stato quindi immobilizzato e arrestato, per poi essere scortato all'esterno della abitazione e caricato sulla “gazzella” di servizio. Condotto negli uffici della caserma di Montefiascone per le pratiche di identificazione ed incriminazione, l'uomo è stato accusato di maltrattamenti nonché di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dichiarato in arresto, si trova ora dietro le sbarre di una cella di sicurezza, in attesa di processo ed a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Soccorsi dai carabinieri, i due anziani, ancora molto scossi, hanno ricevuto tutte le cure del caso e non si trovano in gravi condizioni. Nessuna seria conseguenza neppure per gli uomini dell'Arma aggrediti dal violento soggetto.