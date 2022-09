Estrae un'ascia e aggredisce i passanti: panico al supermercato

D'improvviso ha estratto un'ascia, iniziando a brandirla contro i passanti in modo minaccioso. Nei giorni scorsi, un uomo in preda ad allucinazioni ha seminato il panico nell'area esterna di un centro commerciale a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza. L'individuo, un 38enne incensurato di Ceriano Laghetto, si è aggirato per diversi minuti nel parcheggio del supermercato senza che nessuno riuscisse a placarlo. Nella sua furia, a quanto si apprende, il soggetto in stato di alterazione psicofisica si è accanito in particolare contro un camionista.

Al loro arrivo, le forze dell'ordine avevano subito cercato di aprire un dialogo con il 38enne per convincerlo a fermarsi, mentre tutt'attorno era scattato il fuggi fuggi da parte dei frequentatori del supermercato spaventati. Allertati da diverse segnalazioni telefoniche provenienti proprio dai clienti, i carabinieri di Seregno avevano infatti inviato su posto una pattuglia. Nel loro intervento, i militari avevano tentato anche di frapporsi tra il 38enne e un autotrasportatore rumeno di 31 anni domiciliato vicino a Cantù, che l'aggressore aveva individuato come suo "persecutore". Solo dopo alcuni minuti di concitazione, l'uomo aveva deposto a terra l'ascia e si era consegnato ai carabinieri.

Il soggetto, ancora in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, è stato quindi messo in sicurezza e perquisito dalle forze dell'ordine. Stando a quanto riferito, nei suoi pantaloni sono state rinvenute dosi di cocaina per uso personale. Condotto poi in caserma, al termine degli accertamenti da parte della polizia giudiziaria, il 38enne è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi o oggetti atti offendere. Nei suoi confronti è anche scattata la segnalazione all'autorità amministrativa per l'assunzione di stupefacenti.

Al momento, il camionista rumeno minacciato con l'ascia non ha inteso sporgere denuncia per le intimidazioni ricevute.