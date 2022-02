Morta in casa da due anni: scoperto per caso il corpo di una 70enne

Nessuno avrebbe mai immaginato che all’interno della casa di via Comum Oppidum ci fosse un cadavere da ben due anni. La villetta di Como era stata venduta dalla legittima proprietaria a un cittadino svizzero nel 2019 e i vicini erano convinti che fosse disabitata. Si vociferava che la donna anziana avesse deciso di traslocare altrove senza salutare gli altri residenti. Non si conoscevano, però, i termini dell’accordo della compravendita: la proprietaria aveva mantenuto l’usufrutto vita natural durante, quindi abitava ancora nella villa. Questo particolare è stato scoperto per caso, pochi giorni fa, quando alcuni vicini avevano avvisato il proprietario in Svizzera di alcuni rami pericolanti in giardino in seguito a un forte temporale.

A quel punto la macabra scoperta: entrato in casa, insieme alla polizia e ai vigili del fuoco, dopo aver bussato a vuoto, l’uomo ha trovato l’anziana priva di vita adagiata su una poltrona in salotto. Marinella Beretta, 70 anni, originaria di Erba, ma da sempre residente a Como, era deceduta due anni prima. Il suo corpo, ormai mummificato, ha mostrato, senza l’intervento del medico legale, che la morte era sopraggiunta da tanto tempo. Probabilmente la donna non aveva familiari o non intratteneva rapporti con questi ultimi, dato che nessuno ne ha denunciato la scomparsa. I vicini erano convinti che fosse altrove, mentre il proprietario svizzero riteneva che godesse di buona salute.

Un dramma della solitudine quello che è andato in scena nella città lombarda. Dai primi accertamenti medici effettuati all’ospedale Sant’Anna, come riporta il quotidiano Il Tempo, sembra sia confermato che il decesso è avvenuto due anni fa. I vicini hanno dichiarato di non averne avuto notizie proprio da quel periodo, precisamente da settembre 2019. L’ipotesi più probabile è che la 70enne sia morta per cause naturali. Un malore improvviso non le avrebbe dato l’opportunità di chiamare i soccorsi. Gli agenti della polizia, in ogni caso, indagano sulla vicenda. Si cercano eventuali familiari per riscostruire la vita della donna negli ultimi anni.