È morta per Covid Lidia Menapace: aveva 96 anni

Il Covid ha portato via anche l’ex partigiana e pacifista Lidia Menapace. Aveva 96 anni e da qualche giorno si trovava ricoverata in gravi condizioni nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Bolzano. Come riportato dall’Ansa, l’ex senatrice si è spenta questa mattina alle 3.10.

Menapace, ex partigiana pacifista e femminista

Nel 1964 la Menapace era stata eletta, la prima donna, in consiglio provinciale a Bolzano e in giunta provinciale. All'anagrafe Lidia Brisca, era nata a Novara il 3 aprile del 1924. Nella sua vita è stata staffetta partigiana, pacifista della prima ora, femminista militante, e senatrice della Repubblica dal 2006 al 2008. "Se mi chiedete di raccontare la mia vita lunga oltre 90 anni, ci metterei un sacco di tempo e sarebbe un disastro per voi ascoltarmi..." aveva confessato. Durante il Dopoguerra si era impegnata nei movimenti cattolici, in particolare con la Federazione Universitaria Cattolica Italiana.

Donna instancabile e appassionata, amava raccontare ai giovani d’oggi le sue imprese, la sua vita e i suoi ideali. Parlava loro della sua giovinezza vissuta sotto i bombardamenti, delle fughe a bordo della bicicletta, dei libri letti e studiati di nascosto durante il coprifuoco, aiutata dalla luce flebile di una candela. Scrisse anche un libro “Io, partigiana” , presentato anche nelle scuole che la invitavano e dove amava incontrare gli studenti. Femminista da sempre, come ricorda Repubblica, per i suoi 90 anni ha spiegato la sua formazione da donna libera e gli insegnamenti ricevuti dalla madre: "Mia madre insegnò a noi due figlie un suo codice etico. Ci diceva: Siate indipendenti economicamente e poi fate quello che volete, il marito lo tenete o lo mollate o ve ne trovate un altro. L'importante è che non dobbiate chiedergli i soldi per le calze" .

Diceva sempre ciò che pensava