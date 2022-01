É morta la figlia naturale di Mussolini: Elena Curti aveva 99 anni

Elena Curti, figlia naturale del capo della dittatura fascista Benito Mussolini, è morta all'età di 99 anni. La Curti non è mai stata riconosciuta dal padre quale figlia legittima ma ha avuto modo, nel corso della sua vita, d'incontrare più volte il suo genitore, in specie per le sue attività svolte come addetto stampa nella Repubblica di Salò. Il funerale si terrà domani ad Acquapendente.

Stando a quanto ripercorso dall'Adnkronos, la Curti ha ricevuto la consapevolezza di essere la figlia di Mussolini attorno alla maggiore età: "Me lo confessò a bruciapelo mia madre una sera dopo cena - ha fatto presente in una circostanza - . Le chiesi se Mussolini ne fosse informato. 'Sì, certo, ma preferisce che per ora tu non lo sappià, rispose. Da quel giorno passai intere giornate a interrogarmi davanti allo specchio con le foto del Duce e di mio papà". Secondo il racconto riportato dalla fonte appena citata, è stata la madre a rivelare ad Elena Curti la verità su chi fosse suo padre.

La vita della figlia "segreta" del Duce, così com'è stata comunemente chiamata, si è svolta per lo più al di fuori dei confini nazionali italiani: è stata la Spagna la terra in cui la Curti ha vissuto principalmente, prima di tornare nel Belpaese e, nello specifico, nel comune dov'è deceduta qualche ora fa e dove si terrà il rito funebre.

La madre della Curti era Angela Cuccianti, una sarta che Benito Mussolini aveva avuto modo di conoscere per via di una richiesta disperata avanzatagli: quella di far sì che il marito, che corrispondeva al nome di Bruno Curti, venisse scagionato in seguito ad una rissa avvenuta con altri fascisti. Il primo ricordo relativo alla paternità, per la Curti, corrispondeva ad un episodio preciso: "Mussolini passò tra due ali di folla festante - a veva fatto presente la donna attraverso un'intervista - si fermò di colpo, guardò per un attimo mia mamma, poi chinò il capo verso di me, sorrise e mi accarezzò i capelli. Ebbi la sensazione d'essere prescelta". Una sensazione, insomma, che aveva a che fare con una verità che sarebbe stata disvelata di lì a poco tempo.

Una curiosità che sta balzando alle cronanche pure in queste ore e che era divenuta nota sin da quando si è appreso di come Benito Mussolini avesse una figlia non riconosciuta: Elena Curti è nata poco prima che i gerarchi fascisti entrassero a Roma, con la marcia che avrebbe poi dato inizio ad un regime dalla durata ventennale.