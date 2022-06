Giallo sulla morte della scrittrice Stefania Elena Carnemolla

Stefania Elena Carnemolla, 53 anni, scrittrice e giornalista siciliana, è stata trovata senza vita il 24 maggio scorso nella sua casa di Podgorica, in Montenegro. La donna si era trasferita nel Paese Balcanico da tempo e aveva chiuso i rapporti con gran parte della sua famiglia. Gli inquirenti stanno lavorando sul caso per capire le dinamiche della morte.

Una vita in viaggio

Cresciuta a Marina di Ragusa, la giornalista aveva fatto le valige 20 anni fa, dopo la perdita della madre Lina, l'unica che appoggiava la sua decisione di essere libera. Stefania Elena, infatti, era omosessuale e il suo orientamento aveva causato non pochi problemi a lei e a tutta la sua famiglia. Per questo motivo si sentiva sola e poco apprezzata nella sua terra di mare e arance. A complicare il suo conflitto con la società è stata la morte della mamma. Da lì la decisione di partire e ricominciare da capo.

Inizialmente era partita senza una meta, quindi aveva cominciato a vagabondare in cerca della sua strada e di un posto che accettava interamente il suo essere. Infine il suo trasferimento in Montenegro. Laureata in Lingue e Letterature straniere a Pisa, borsista in Portogallo, in Svizzera, il suo sogno era quello di scrivere e lo fece realizzando reportage, articoli e libri. Tra le sue opere: un saggio su Conrad e il naufragio del Titanic. Nel 2000 le è stato attribuito dall’Ambasciata di Portogallo di Roma e dallo Instituto Camões un premio per la Cultura Portoghese. Nel 2010 il premio giornalistico Raccontare la Biodiversità. Nel 2014 con la tv bielorussa Ont un film-documentario. E infine il libro collettivo del 2020 Ai tempi del virus: 100 firme tra sentimenti e realtà, per raccontare i mesi della pandemia e le sofferenze del lockdown.

Il giallo sulla morte

Sulle cause del decesso si sta ancora indagando, la Farnesina è in contatto con le autorità locali. La donna è stata trovata riversa a terra nella sua abitazione di Montenegro, ma cosa sia veramente successo è ancora un giallo. Gli inquirenti che stanno lavorando sul caso non escludono nulla. Si è trattato di omicidio? Qualcuno voleva farle del male? O la giornalista ha deciso di non vivere più e ha deciso di compiere il gesto estremo?

"Spero che adesso finalmente avrà trovato la pace che cercava", ha detto al telefono una conoscente. Sui social sono moltissimi i messaggi di cordoglio per la morte prematura della donna.