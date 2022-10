Morta l'attrice Beatriz Álvarez-Guerra. Arrestato il compagno

Stava diventando l'astro nascente del cinema spagnolo, Beatriz Álvarez-Guerra attrice 28enne morta a causa di un incidente d'auto. Secondo la prima ricostruzione viaggiava sul sedile del passeggero a bordo del veicolo guidato dal fidanzato, un 24enne. Il giovane è stato immediatamente portato in caserma in quanto sprovvisto di patente e per questo motivo sarebbe nei guai.

La tragedia

Secondo le ricostruzioni delle autorità spagnole, il mezzo con il quale la coppia viaggiava ha imboccato un tratto di strada molto stretto e pieno di curve verso Galizia. Per cause ancora da accertare, sarebbe finito fuori strada sbandando e poi sarebbe precitato con un volo di circa dieci metri nel fiume che costeggia il percorso: l’Almorfei de Cotobade, di Pontevedra nella regione delle Rías Baixas.

Alla guida dell'auto c'era il fidanzato dell'attrice, un 24enne senza patente, che si è salvato riuscendo a uscire dalla macchina. Invano invece il tentativo di estrarre la compagna. Subito dopo l'incidente alcune persone si erano fermate a dare soccorso tuffandosi nel fiume, ma anch'essi senza risultati. I servizi di emergenza, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane attrice rimasta bloccata all'interno della macchina. La polizia ha arrestato il giovane con l'accusa per omicidio colposo e violazione del codice della strada. Durante l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere.

La donna era nota al pubblico spagnolo, soprattutto a Madrid, dove viveva, per aver interpretato alcuni ruoli nei film e serie tv come: "El tiempo", "Los Inocentes","Todo al Rojo", "10 pelis"". Gli amici e i colleghi della giovane si dicono sotto choc e nei social sono apparsi immediatamente messaggi di cordoglio per la morte prematura della giovane.