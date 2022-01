Morta a Roma Silvia Tortora: la figlia di Enzo aveva 59 anni

Silvia Tortora, una delle figlie di Enzo Tortora, è morta a Roma all'età di cinquantanove anni.

Sorella maggiore di Gaia Tortora, che è il vice direttore del Tg La7, la donna, che si è misurata pure con i quotidiani e con praticamente tutti i settori legati al giornalismo, aveva esordito lavorando per la televisione all'inizio degli anni ottanta. Tra i suoi lavori principali, vale la pena sottolineare anche il ruolo focale svolto per La storia siamo noi, il noto programma condotto sulle reti Rai da Giovanni Minoli, con cui la Tortora ha avuto modo di collaborare almeno per un'altra storica trasmissione: Mixer.

Silvia Tortora, stando a quanto ripercorso dall'Ansa, è deceduta nel corso della notte appena trascorsa. La figlia dello storico conduttore televisivo italiano si trovava all'interno di una clinica ospedaliera. Tra le tante collaborazioni avute nel corso della sua esistenza, può essere rimarcata anche quella con il settimanale L'Epoca. La primogenita di Enzo Tortora era spostata con l'attore francese Philippe Leroy. Lascia due figli.

Vincitrice del Nastro d'Argento per il "miglior soggetto cinematografico" al Festival di Taormina nel 1999, Silvia Tortora si è distina anche per aver dato vita a numerose ed apprezzate opere librarie. Tra queste, "Cara Silvia", un libro edito da Marsilio che Silvia Tortora ha curato ed attraverso cui sono state raccolte le lettere che il padre Enzo ha inoltrato dal carcere, durante il periodo in cui è stato coinvolto da accuse poi rivelatesi completamente prive di fondamento.

Alla fine del primo decennio del 2000, la primogenita di Enzo Tortora ha condotto in prima serata, sempre per la terza rete della Rai, la tramissione Big. Una conduzione svolta in accoppiata con Annalisa Bruschi.