Morto foreign fighter italiano in Ucraina. Il padre: “È un eroe”

Un foreign fighters italiano è morto in Ucraina. Si chiamava Benjamin Giorgio Galli, aveva 27 anni ed era originario del varesotto. A darne comunicazione è stato lo stesso padre sui social. Entrambi i genitori si troverebbero già a Kiev in attesa di ricevere i documenti per rimpatriare la salma.

Chi era il foreign fighters ucciso

Delle dinamiche che hanno portato alla morte del ragazzo al momento si sa poco. Forse una granata è esplosa in una delle trincee dove era impegnato al fianco delle truppe ucraine. Il ragazzo infatti, secondo le testimonianze rese dalla stessa famiglia, sarebbe partito alla volta dell'Ucraina almeno un mese fa.

In realtà forse Benjamin Giorgio Galli ha conosciuto il conflitto già prima. Nei propri profili social ci sono infatti foto risalenti a marzo che lo ritraggono a Varsavia, capitale della Polonia. Da lì probabilmente ha raggiunto il confine ucraino, arruolandosi per le forze di Kiev.