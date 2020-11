È morto Gigi Proietti

È morto a Roma Gigi Proietti. Nella sua vita fu tutto: attore di teatro, cinema e tv, cantante, doppiatore, conduttore e infine direttore artistico con l'ultima esperienza alla guida del Globe Theatre Silvano Toti di Roma. La sua vita fu interamente dedicata ai palcoscenici ed era considerato l'erede di Ettore Petrolini, grande drammaturgo romano.

La vita di Gigi Proietti

Proietti nacque a Roma il 2 novembre del 1940. Frequenta il liceo classico e poi si iscrive a Giurisprudenza, senza portare a compimento gli studi. Enfant prodige, aveva debuttato a soli 14 anni come comparsa ne Il nostro campione, film di Vittorio Duse del 1955. Pochi anni dopo, nel 1964, interpreta un piccolo cameo in "Se permettete parliamo di donne" di Ettore Scola. Il 1965 è l'anno della tv, dove l'attore interpreta un maresciallo dei carabinieri. Tre anni dopo verrà chiamato da Tinto Brass, per la prima volta in qualità di attore protagonista, ne L'urlo.

Il 1970 fu un anno formidabile per Proietti. Prima il matrimonio con Sagitta Alter (dalla quale avrà due figlie: Susanna e Carlotta, entrambe attrici) e poi il successo, quando viene chiamato a sostituire Domenico Modugno - impossibilitato a lavorare in seguito a un incidente - nella commedia musicale di Garinei e Giovannini "Alleluja brava gente".