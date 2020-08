È morto il giornalista Sergio Zavoli

Considerato un maestro del giornalismo italiano (Montanelli lo definì "principe del giornalismo televisivo") Sergio Zavoli è morto a 96 anni. Nella sua lunghissima carriera si occupò di tutto: cronaca, sport, terrorismo, politica, cultura. Fu anche presidente della Rai e senatore della Repubblica per quattro legislature.

Nato a Ravenna il 21 settembre 1923, debuttò nel giornalismo ai tempi dell'università, nel 1943, su un giornale dei Gruppi universitari fascisti riminesi. Il grande salto subito dopo la guerra: notato per il suo timbro di voce mentre raccontava, alla radio, il derby Rimini-Ravenna, nel 1947 iniziò a a lavorare per la Rai. Passato alla tv nel 1962 ideò un programma sportivo di grandissimo successo, "Processo alla tappa", in cui ogni giorno si analizzavano i fatti salienti del Giro d'Italia. Un'altra pietra miliare sul piccolo schermo fu "La notte della Repubblica", una lunga inchiesta sugli anni di piombo in diciotto puntate.

Conduttore e autore di altri programmi di successo, come "Nascita di una dittatura", dal 1980 al 1986 fu presidente della Rai. Scrisse vari saggi, come "Viaggio intorno all'uomo" (1969), "Nascita di una dittatura" (1973), "La notte della Repubblica" (1992), legati a sue trasmissioni televisive. Pubblicò anche altri libri: "Dieci anni della nostra vita: 1935-1945" (1960); "Altri vent'anni della nostra vita: 1945-65" (1965); "Figli del labirinto" (1974); "Socialista di Dio" (1981); "Romanza" (1987); "Di questo passo" (1993); "Un cauto guardare" (1995); "Dossier cancro" (1999); "Il dolore inutile" (2002); "Diario di un cronista" (2002); "La questione: eclissi di Dio e della storia" (2007). Nel 2011 uscì il suo libro autobiografico "Il ragazzo che io fui", un viaggio nella memoria dell'Italia.

Eletto al Senato nelle liste dei Democratici di sinistra nel 2001, nelle liste dell'Ulivo nel 2006 e nel Partito democratico nel 2008 e nel 2013. È stato presidente della commissione di Vigilanza Rai dal 2009 al 2013.