Primo caso di suicidio assistito in Italia: è morto Mario. "Ora sono libero"

"Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così". Con queste parole "Mario" aveva annunciato la sua decisione definitiva di porre fine alla sua vita. Il via libero definitivo per l'accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul farmaco e sulle modalità "di esecuzione", dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall'Associazione Luca Coscioni.

Le ultime volontà di "Mario"

Il suo vero nome era Federico Carboni abitava a Senigallia, Ancona, e aveva 44 anni. "Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico". Federico aveva deciso di andare in Svizzera a morire nell’agosto 2020, perché tetraplegico da circa 10 anni per un incidente stradale. Prima di partire, però, il 44enne aveva deciso di provare un'altra via e affidarsi all'Associazione Luca Coscioni. L'attività no profit di promozione sociale è nata nel 2002 da Luca Coscioni, leader Radicale e docente universitario, malato di sclerosi laterale amiotrofica. "Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di volare dove voglio", aveva detto Carboni.

Il calvario di "Mario" ha visto scontri con la società e la giustizia e la sua storia ricorda quella di Fabio Ridolfi, l'uomo che soffriva di una tetra-paresi ed era costretto a letto. Proprio grazie a lui Federico ha potuto procedere con la pratica. È difatti il primo italiano ad aver ottenuto l’accesso al suicidio assistito, resa legale dalla sentenza della Corte costituzionale sul caso Cappato-Antoniani (Dj Fabo).