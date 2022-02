Morto Tito Stagno a 92 anni: raccontò lo sbarco sulla Luna

Il suo volto rimarrà per sempre scolpito nella memoria di una generazione di italiani che visse insieme a lui, nel lontano 1969, l’evento dello sbarco dell’uomo sulla Luna. Il giornalista e telecronista sportivo Tito Stagno raccontò in Tv uno dei momenti storici più importanti dell’umanità emozionandosi insieme a milioni di telespettatori. Stanotte il popolarissimo volto storico della Rai è morto a 92 anni, dopo che già da tempo si era ritirato a vita privata. Stagno era originario di Cagliari, ma si trasferì già molto giovane, insieme alla famiglia, prima a Parma e poi a Pola. Sposato con la giornalista Edda Lavezzini, ha due figlie: Brigida, che è un medico, e Caterina.

Dopo alcune esperienze cinematografiche come comparsa, nel 1949, cominciò a lavorare alla radio come radiocronista e documentarista. Negli anni successivi affinò la sua formazione seguendo un importante corso di specializzazione al quale parteciparono anche Umberto Eco, Gianni Vattimo e Furio Colombo. Fu questa l’anticamera della Rai dove entrò nel 1955, nella redazione del primo telegiornale diretto da Vittorio Veltroni. Tito Stagno si cominciò ad occupare di sport, in particolare delle telecronache dei Giochi olimpici invernali di Cortina d'Ampezzo del 1956 e, negli anni a seguire, di pallacanestro.

La sua carriera in crescendo lo portò a diventare il narratore in Tv delle visite dei capi di Stato in Italia. Stagno ebbe l’opportunità di fare la telecronaca dell’arrivo nel Bel Paese anche dei reali di Inghilterra e del presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy. Poi fu inviato al seguito di Papa Giovanni XXIII e Papa Paolo VI, oltre e riporto le gesta dei presidenti della Repubblica Antonio Segni e Giuseppe Saragat. Negli anni Sessanta, invece, diventò un volto noto conducendo il Telegiornale. Nel 1961 commentò il primo volo di Jurij Gagarin intorno alla Terra, diventando il giornalista più affidabile per gli eventi in diretta televisiva.

Per questo motivo, il 20 luglio del 1969 toccò a lui condurre la diretta della missione dell’Apollo 11 sulla Luna insieme a Ruggero Orlando da Houston. Per molti anni è stato responsabile dello Sport su Rai Uno, con la storica trasmissione La Domenica Sportiva come programma principale. Esperto di comunicazione, fino a qualche tempo fa, ha tenuto lezioni in varie università e corsi privati per imprenditori, dirigenti d'azienda, uomini politici, professionisti. Il 15 dicembre 2014 è stato insignito della Stella d'Oro al Merito Sportivo.