La mossa di Ciro Grillo e degli amici: così fanno slittare (ancora) i tempi

Sembrava che si fosse arrivati a un punto di svolta, ma il caso Ciro Grillo sembra essere destinato a non essere risolto a stretto giro. Le indagini erano state chiuse 20 giorni fa: da oggi sarebbero potute arrivare le richieste di rinvio a giudizio, che però ora slitteranno nuovamente in seguito alla mossa di tre ragazzi. Il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle e due suoi amici - Edoardo Capitta e Vittorio Lauria - hanno chiesto alla procura di Tempio Pausania di essere interrogati di nuovo per chiarire. La richiesta è stata avanzata nei giorni scorsi attraverso i legali (gli avvocati Vaccaro, Enrico Grillo, Monteverde e Mameli), ma al momento gli incontri non sono stati ancora fissati. Invece Francesco Corsiglia, difeso dagli avvocati da Raimondo e Velle, non sarà interrogato.

Arriva la svolta sul caso Grillo?

Si tratta di un'importante novità sulla vicenda che vede coinvolto anche Grillo jr: proprio nei giorni scorsi sono usciti nuovi elementi di indagine, come ad esempio alcuni sms scambiati con gli amici per raccontare quanto accaduto tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella villetta a Cala di Volpe. Nelle chat sono emersi diversi messaggi, in particolare tra Capitta e un amico, che rivelerebbero più di qualche dettaglio relativo a quelle ore: " No, non puoi capire "; " 3 vs 1 stanotte, lascia stare "; " Ma no, guarda... ero ubriaco marcio. Frate te lo giuro "; " Broc, abbiamo fatto un casino stanotte "; " Comunque c'era il cameramen. Sai che non me le faccio scappare 'ste occasioni. 4 video facili... Poi vi farò vedere tutto. Se vuoi ti chiamo e ti racconto un po' ".