Il gesto eroico del papà: così ha salvato il piccolo Eitan

Eitan è sopravvissuto grazie all’abbraccio paterno che lo ha protetto. Questo almeno si è appreso da fonti interne all’ospedale pediatrico Regina Margherita dove il piccolo è ricoverato in prognosi riservata. Secondo quanto riportato da Agi: "Per essere riuscito a sopravvivere al terribile impatto è probabile che il padre, che era di corporatura robusta, abbia avvolto con un abbraccio suo figlio".

Eitan lotta in un letto di ospedale

Eitan, 5 anni di età, è l'unico superstite di ieri, quando una cabina della funivia Stresa-Mottarone si è staccata ed è precipitata dal punto più alto del tragitto, quando mancavano ormai poche centinaia di metri all’arrivo. Eitan, bimbo israeliano, adesso è intubato e sedato. Nel pomeriggio di ieri, domenica 23 maggio, verso le 18 ha subito un intervento chirurgico per la riduzione delle fratture e la prognosi per il momento resta ancora riservata. Al suo capezzale è corsa la zia, sorella del padre.

In quel tragico incidente Eitan ha perso la sua famiglia, il papà Amit, la mamma Tal e il fratellino Tom di soli 2 anni, nato in Italia. Doveva essere una giornata di sole e divertimento invece, poco dopo mezzogiorno, si è trasformato nel giorno peggiore della sua vita. Quando è arrivato in elisoccorso all’ospedale di Torino è scoppiato in un pianto a dirotto e le uniche parole che ha detto ai medici e al personale sanitario sono state: “Lasciatemi stare, lasciatemi stare”. Era così agitato che i camici bianchi hanno deciso di sedarlo tempo prima dell’operazione, durata in tutto 5 ore. Due i bambini che sono stati trasportati in elisoccorso nella struttura ospedaliera torinese, ma l’unico che è riuscito a sopravvivere e sta lottando contro la morte è il piccolo Eitan. Ieri pomeriggio infatti l’altro bambino, Mattia Zorloni di sei anni, non ce l’ha fatta e il suo cuoricino ha smesso di battere.

L'ultimo gesto d'amore: un abbraccio che gli ha salvato la vita