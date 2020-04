Multato per la corsa, vicesindaco runner si dimette

" Vedo troppa gente in giro. C'è gente che va al supermercato anche due volte al giorno. Mi sono rotto le p... Dovete stare a casa. È possibile che non riusciate a capire l'importanza di stare a casa? ", aveva tuonato pochi giorni fa il sindaco di Caldarola, paesino del Maceratese, in un video pubblicato su Facebook. "Ve lo dico, n on so se riusciremo a venirne fuori - aveva continuato Luca Giuseppetti -. E questo per qualche 'semplice' persona che non ha rispetto per gli altri ". Nonostante i divieti e gli inviti a restare a casa, nel piccolo comune delle Marche sono ancora troppe le persone che escono dalle loro abitazioni. E tra loro c'è anche un cittadino che dovrebbe dare l'esempio a tutti.

Pochi giorni dopo il video pubblicato dal primo cittadino, il suo vice Giovanni Ciarlantini è finito nei guai. Sul suo profilo Facebook infatti è apparsa l'immagine di una app con il tracciato, i chilometri percorsi e la durata della corsa giornaliera. E così, mentre il sindaco urlava contro i concittadini, il vicesindaco-runner correva in giro in barba ai divieti. A tradirlo, l'applicazione sul cellulare che monitora l'attività motoria e che Ciarlantini si era dimenticato di disattivare. Dopo i 30 km di corsa registrati dall'app, al vicesindaco è arrivata una multa da 560 euro. ​