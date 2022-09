Muore la Regina, ma il documentario è su Diana: bufera sul canale tv

Nel giorno della scomparsa di Elisabetta II, il canale tv Real Time ha deciso di mandare in onda in prima serata un documentario intitolato "Le verità nascoste" su Lady Diana. Se è vero che la programmazione era stata decisa prima dell'avvenimento, il palinsesto non è mai cambiato e alle 21.20, quando già tutto il mondo parlava della scomparsa della regina comunicata ai media un paio d'ore prima, il canale 31 del digitale terrestre ha comunque proseguito per la sua strada.

"Si doveva evitare"

Un post su Facebook annunciava gli argomenti che poi sarebbero stati trattati: " Dall'entrata nella #RoyalFamily, alla crisi del suo matrimonio e il complicato rapporto con la Regina #Elisabetta, fino allo schianto nel tunnel parigino ", hanno scritto gli autori del programma. Tra gli utenti che hanno riscosso più consensi c'è Miriam, il cui commento non fa una piega: " Magari facciamo prossima settimana... ". Francesca, invece, non le manda a dire: " Si doveva evitare, per rispetto a una grande sovrana, di trasmettere per l'ennesima volta lo speciale su Diana trito e ritrito, che poi uno stinco di santo non era nemmeno lei, è che da morti sono tutti immacolati ". Insomma, utenti scatenati e desiderosi di spiegazioni: ma perché non hanno modificato quanto era stato deciso inizialmente?

In effetti, non sarebbe successo nulla se fosse stato stravolto il palinsesto come hanno fatto praticamente tutti i canali mondiali, dalle tv generaliste a quelle private: la morte di una grande sovrana dopo 70 anni di regno è passata, incredibilmente, in secondo piano. Il documentario poteva essere sostituito da immagini e filmani su Elisabetta II: in molti, poi, accusano il canale di aver trasmesso "per l'ennesima volta" lo stesso tributo a Lady D. " È la quarta volta che lo mandate in onda, basta ", " Per fortuna c'è il telecomando, non se ne può più ", sono stati altri commenti sotto il post.

"Mi pare impossibile..."