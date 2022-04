Il trattamento al seno, poi la morte. L'estetista la abbandona

Tragedia a Maranello, comune in provincia di Modena, dove nel pomeriggio di ieri, giovedì 21 aprile, in via Vespucci una 35enne è morta in seguito a un trattamento estetico al seno eseguitole in casa da una persona, forse una estetista, che si è data subito alla fuga. La donna, soccorsa degli operatori sanitari del 118, è deceduta poco dopo essere giunta all'ospedale di Baggiovara.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, una giovane mamma di 35 anni sarebbe morta poche ore dopo essersi sottoposta a una puntura ricevuta nella sua abitazione da una persona straniera, che ancora non è stato appurato se fosse qualificata o meno per eseguire quel genere di trattamento estetico. Si sa però che quando sono sopraggiunti i primi malori, la donna si è data alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Risulta ora ricercata dai carabinieri di Maranello e di Modena che hanno avviato le indagini. In casa era presente anche il marito di Samantha Migliore, questo il nome della 35enne deceduta.

Era sopravvissuta a un tentato omicidio

Nel novembre del 2020 la Migliore era riuscita a salvarsi da un tentato omicidio da parte di un ex fidanzato che le aveva sparato un colpo di pistola alla testa. Lo scorso lunedì la Corte d’Appello aveva confermato la pena di sette anni nei confronti dell’ex compagno per il tentato femminicidio. I due fatti non sarebbero comunque correlati. Ieri i militari sono giunti nella casa della 35enne dopo essere stati chiamati dai familiari della giovane, il marito e altri conoscenti, che si trovavano con lei nell’appartamento al momento della tragedia. Sembra che il trattamento al seno consistesse in una puntura, una specie di infiltrazione per un fatto puramente estetico. Appena la donna ha cominciato ad accusare i primi malori, le persone con lei hanno allertato i soccorsi. Nel frattempo l’estetista si sarebbe data alla fuga.

Soltanto l’esame autoptico, disposto in queste ore dalla procura, potrà chiarire le cause esatte del decesso. L’ipotesi è che sia sopraggiunto uno choc anafilattico, o un arresto cardiocircolatorio, subito dopo aver iniettato il liquido nel corpo di Samantha. Per ora non è stato neanche reso noto con certezza quale genere di sostanza le sia stata iniettata. Appena arrivato nell’abitazione, il personale sanitario del 118 ha tentato per circa un’ora di rianimare la donna, che è però deceduta subito dopo il suo arrivo all'ospedale di Baggiovara, comune in provincia di Modena.

Si cerca la presunta estetista

Ancora non si sa se la persona che ha effettuato a domicilio la puntura al seno, che a quanto pare dovrebbe essere una donna di nazionalità straniera, sia una estetista qualificata oppure no. Di certo si è allontanata dalla casa mentre le persone presenti stavano telefonando al 118 per chiedere aiuto e tentare di salvare la vita alla giovane. Appena rintracciata dovrà rispondere di omicidio colposo o del reato di morte come conseguenza di altro reato, potrebbe infatti trattarsi di una estetista abusiva, ma anche di omissione di soccorso. Il marito della donna, sotto choc, ha confermato che la moglie si è sentita male poco dopo il trattamento effettuato pare con un’infiltrazione di silicone.