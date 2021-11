Musica e banconote: i romeni si "godono" il reddito 5S

Canzoni arabe e colonne sonore in stile gypsy a fare da sfondo ai video caricati su Tik Tok, mentre si diverte, senza preoccuparsi di eventuali conseguenze del suo gesto.

Protagonista di tali filmati, che hanno fatto rapidamente il giro del web, è la 31enne romena Izabela Stelica la quale, come riportato da Repubblica, risulta addirittura essere senza fissa dimora. La straniera, che nelle immagini caricate online ama sfoggiare in favore di telecamera le numerose banconote da venti, cinquanta e cento euro di cui è in possesso, è una delle sedici persone tratte in arresto dalla guardia di finanza di Cremona nell'ambito dell'inchiesta, coordinata dalla procura della Repubblica di Milano, cha ha portato allo scoperto una grave truffa ai danni dello Stato. Una truffa applicata al reddito di cittadinanza che ha causato in tutta Italia perdite per circa 60 milioni di euro, 16 arresti ed oltre 9mila denunce effettuate nei confronti di coloro i quali percepivano illecitamente il sussidio grillino.

Mentre proseguono ancora le perquisizioni da parte delle forze dell'ordine nelle province di Cremona, Lodi, Brescia, Pavia, Milano, Andria, Barletta e Agrigento, risulta al momento sgominata una banda criminale di romeni che si occupava non solo di estorsioni ma anche di conseguire erogazioni pubbliche. Appoggiandosi ad un centro di assistenza fiscale e a due distinti patronati operanti a Milano, tutti gestiti da un uomo di nazionalità italiana, il gruppo aveva infatti inoltrato migliaia di richieste di accesso al reddito di cittadinanza utilizzando nomi di cittadini romeni, tra cui addirittura quello di una donna risultata poi deceduta.