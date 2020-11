Myss Keta e il flirt con D'Alema: "Massimo mi spalmò la crema in barca a vela"

Da Gianni Agnelli a Salvador Dalì. Sono tanti i nomi importanti che sono stati accostati a Myss Keta, la Lady Gaga italiana, che ha fatto della mascherina sul volto (in tempi in cui il Covid ancora non esisteva) il suo marchio di fabbrica. La cantante sta per tornare con un nuovo album, ma nella sua ultima intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano a tenere banco sono soprattutto le sue dichiarazioni piccanti su Massimo D'Alema.

L'artista, che lo scorso febbraio si è esibita sul palco di Sanremo al fianco di Elettra Lambroghini, è pronta a tornare sulla scena musicale con il suo ultimo disco. A stuzzicare l'immaginario dei più curiosi è però quel tanto chiacchierato flirt con Massimo D'Alema. " Massimone non perde occasione di venire a vedere i miei concerti" , rivelò alcuni mesi fa Myss Keta a Daria Bignardi nel suo programma "L'Assedio". I fatti si riferiscono al 2018 quanto D'Alema si fece fotografare al soundcheck del concerto che la cantante tenne a Roma e da allora le voci su una loro "particolare" amicizia circolano senza sosta.

Massimo venne a trovarmi al soundcheck. Era un mio concerto nel Lazio e lui era uscito dal bosco. Mi chiese di tornare a cantare lì

Se è successo altro? Queste sono storie personali tra ex marito e moglie

Sarà contenta la signora Linda. Non mi faccia prendere querele. Di D’Alema lei ha più volte dichiarato che siete stati amanti e ora amici, che lui ci ha provato spalmandole la crema sulla barca a vela...

Tutto agli atti. Di più non posso rivelare.

Non siamo più amanti ma amici

", ha raccontato Myss Keta a Il Fatto Quotidiano. Lei,e misteriosa, non ha mai fatto mistero di aver avuto una relazione con l'ex premier e oggi è tornata maliziosamente sull'argomento. "". L'intervistatore però ci prova: "". Parole riprese da un post Facebook di Myss Keta del 2018 alle quali la cantante trap ha replicato: "".

La storia riecheggia da tempo: D'Alema ci avrebbe provato con lei sulla sua barca a vela e non solo. Ci sarebbero state anche cene e aperitivi a tu per tu. Insomma D'Alema avrebbe una vera e propria passione per la cantante trap che sul web spopola tra provocazioni e outfit sexy.