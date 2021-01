Nannini canterà in diretta su Rai2. L'ira della polizia: "Ci ha offesi"

Gianna Nannini "no tu no". La polizia non la vuole. Non si sopiscono le polemiche dopo la pubblicazione del video con gli agenti con la testa di maiali e le successive proteste dei sindacati, la lettera commovente delle figlie di un poliziotto e le scuse della cantante. Il fuoco spesso sembra spento ma in realtà le braci continuano ad ardere sotto la cenere. Ed è successo anche stavolta: la polemica, che sembrava sopita, si è riaccesa dopo la notizia della presenza della rocker italiana alla cerimonia di apertura dei Campionati del mondo di sci alpino in programma dal 7 febbraio a Cortina d’Ampezzo.

A ritenere inaccettabile l’invito alla Nannini è il Sap, che all’Adnkronos lancia una sorta di boicottaggio simbolico. “Ha offeso la polizia - dice Stefano Paoloni - le forze dell’ordine spengano la tv”. Il “no” secco alla cantante è figlio delle “scuse troppo timide” rilasciate nei giorni scorsi, ritenute da più parti “una pezza peggiore del buco”. Tutto nasce dal videoclip di “L’aria sta finendo”, ultimo singolo della cantante. Nel filmato si vedono poliziotti rappresentati con la faccia da maiale, intenti in più occasioni a pestare selvaggiamente alcune persone. Le reazioni dei sindacati sono state veementi: c’è chi ha parlato di “istigazione all’odio sociale”, chi l'ha reputata una “grossa caduta di stile”, chi di “oltraggio alla dignità” delle divise. Dopo aver visto quelle immagini, Rachele, Sara e Alessia hanno anche spedito una lettera aperta alla cantante. Un grido di dolore per quel modo scorretto di rappresentare il loro papà, fiero celerino, un uomo che ogni sera “torna a casa stanco e delle volte anche ferito”.

Gianna Nannini dopo qualche ora di silenzio aveva provato a correggere il tiro, assicurando che l'obiettivo della "canzone d'amore" non fosse quello di "offendere la polizia e chi rischia ogni giorno la propria vita". “Ho amici che fanno questo lavoro e rischiano tutti i giorni - ha detto l’artista - Non ho fatto niente nell'intenzionalità, mi dispiace veramente che sia stato travisato. Mi scuso”. Il riferimento pare fosse ai “tragici episodi in cui è capitato, vedi il caso di George Floyd negli USA”. E comunque l’allegoria del poliziotto, come spiegato dall'autore del video, era “un simbolo non tanto delle forze dell’ordine ma del potere politico repressivo in sé”. Ma perché mettere sempre di mezzo gli agenti? Perché usarle chi tutela la sicurezza come “simbolo” di prevaricazione e repressione?

E infatti agli agenti le scuse non sono bastate, è bastato. "Partiamo dalla premessa - spiega all’Adn Stefano Paoloni, segretario generale del Sap - per tutti deve essere un orgoglio che i mondiali di Sci si svolgano in Italia. Cosa diversa la decisione di far esibire sul palco la sera della Cerimonia di Apertura Gianna Nannini, che recentemente ha mostrato mancanza di rispetto nei confronti dei rappresentanti delle istituzioni, i quali si sacrificano quotidianamente sulle strade del nostro paese per garantire la sicurezza di tutti”. Sapere che in diretta du Rai2 ci sarà anche “chi ha offeso e deriso chi veste una divisa” lo ha “oltremodo deluso”. “Alle timide scuse dell'artista - dice Paoloni - non vi è poi stata consequenzialità, poiché quella parte del video non è stata modificata e tutto ciò lascia in chiunque abbiamo un senso istituzionale un profondo senso di amarezza”. Il Sap dunque si rivolge al Presidente del Coni, Giovanni Malagò, “affinché cancelli questa macchia su un evento che tutti gli italiani aspettano da tempo”. Se così non dovesse essere, allora il sindacato lancia una provocazione: “Invito tutti gli italiani - conclude Paoloni - a non seguire il momento in cui la Nannini dovesse salire su quel palco. Ricordo che molti atleti che rappresenteranno l'Italia in queste competizioni sono degli appartenenti alle forze dell'ordine o delle forze armate e trovo mortificante che la Nannini li possa immaginare con la faccia da maiale”.