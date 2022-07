"Ti faccio il caffè?". Il trucco della ladra per ripulire gli anziani

Una 29enne straniera è finita in manette per aver narcotizzato alcuni anziani allo scopo di derubarli. Le indagini condotte dalla polizia di Genova hanno accertato che la giovane, già nota alle forze dell'Ordine, aveva truffato diversi uomini in età avanzata nell'arco di pochi mesi. La truffaldina è stata rintracciata nel suo Paese d'origine e condotta in carcere a Pontedecimo (Liguria).

Il raggiro

Il modus operandi era più o meno sempre lo stesso. La 29enne, una donna di bell'aspetto e dai modi garbati, adescava le vittime sui mezzi pubblici raggirandole al punto da convincerle ad entrare in casa con loro. Una volta nell'appartamento, preparava un caffè "corretto" con del narcotico in modo da assicurarsi che il malcapitato di turno perdesse i sensi mentre lei trafugava dall'abitazione soldi, preziosi ed effetti personali. Dunque, si dileguava col maltolto lasciando le vittime in stato semi confusionale e incapaci di reagire al sopruso.

Le indagini

Stando a quanto riporta lavocedigenova.it, le indagini della polizia sono cominciate a settembre del 2022 quando alcuni anziani avevano contatto il 112 dopo essersi accorti di avere subito un furto nelle rispettive abitazioni. L'analisi dei filmati di video sorveglianza e i servizi di osservazione effettuati hanno consentito d'identificare la donna, con specifici precedenti di polizia. La gravità indiziaria ha inoltre trovato pieno riscontro nell'attribuzione di alcune impronte digitali rinvenute nel corso dei sopralluoghi effettutati dagli operatori della Polizia Scientifica in due dei tre episodi contestati. La 29enne, che intanto era ritornata nel suo Paese d'origine, è stata rintracciata ed arrestata. Ora si trova in carcere a Pontedecimo.