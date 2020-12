Ercolano, Natale con maxi-rissa "Idioti rovinano la magia"

Natale è il giorno dell'amore e della condivisione. I buoni sentimenti dovrebbero vincere su tutto anche in un anno complesso e unico come è stato il 2020. Sono stati vietati gli assembramenti, i cenoni e i pranzi di Natale sono stati ristretti a pochissimi intimi e non ci saranno celebrazioni di festa come da tradizione. Tutto questo non ha impedito quanto accaduto a Ercolano, in provincia di Napoli, dove nella notte di Natale si è scatenata una maxi rissa il cui video è diventato rapidamente virale sul web. Tanta l'indignazione da parte di chi ha assistito, e ha ripreso, questa scena dai balconi, e anche da parte del sindaco della città.

Nonostante da ieri, e fino a domenica, l'Italia sia in zona rossa e quindi con divieto di uscire dalle proprie case se non per comprovato motivo o per salutare i parenti (ma solo una volta al giorno), nella città del napoletano si è scatenato il delirio. Decine di persone si sono riversate per la strada e si sono picchiate con calci e pugni, il tutto tra le urla i clacson delle vetture che in quel momento transitavano per la via. " Questa è Ercolano ", ha commentato la persona che ha condiviso il video della rissa girato dalla sua finestra. Un pensiero condiviso da molti, che si sono lamentati del brutto spettacolo dato dalla città al Paese nel giorno di Natale. Il commento più duro è arrivato dal sindaco di Ercolano, Ciro Bonajuto, che ha promesso punizioni esemplari: " È una vergogna, quattro idioti hanno rovinato la magia del Natale. Noi acquisiremo le immagini, li rintracceremo e li puniremo. Quello che è accaduto non può rimanere senza colpevoli. I protagonisti di quelle scene di inaudita brutalità e violenza non sono bravi ragazzi, ma criminali che non possono farla franca ".