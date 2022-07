Neonato intrappolato in auto sotto il sole. Lo liberano i vigili del Fuoco

Aveva lasciato le chiavi nel quadro chiudendo la portiera e il sistema di sicurezza della vettura ha fatto scattare la serratura bloccando il figlioletto di appena 5 giorni nell'auto assolata. Sono stati attimi di grande paura per una giovane mamma di Treviglio (Bergamo) che, però, ha allertato immediatamente i vigili del fuoco. L'intervento tempestivo degli operatori delle Fiamme Gialle ha evitato il peggio. Il timore che la temperatura all'interno del veicolo potesse raggiungere picchi elevatissimi ha messo tutti i presenti in allarme.

L'accaduto

L'episodio è accaduto questa mattina (21 luglio) all'esterno della farmacia comunale di viale Piave. La donna aveva adagiato il bebè all'interno dell'abitacolo apprestandosi, nei secondi successivi, a caricare anche il passeggino. Non ha tenuto conto però che il sistema di sicurezza della vettura - una Mercedes Classe A, scrive il Corriere.it - avrebbe bloccato le portiere impedendo l'apertura della serratura. E così, il piccolo è rimasto intrappolato nell'auto per qualche minuto. A quel punto, la giovane mamma ha dato l'allarme al 112. In men che non si dica, sul posto sono intervenuti i volontari dei vigili del fuoco di Treviglio e un'ambulanza del 118.

L'intervento delle Fiamme Gialle

Per fortuna è andato tutto bene. I vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre il piccolo dall'abitacolo prima che l'aria all'interno della vettura diventasse irrespirabile (oggi nella Bergamasca le temperature hanno sfiorato quasi i 40 gradi). A quanto si apprende, il piccolo si sarebbe accorto di ciò che stava succendo per via del gran trambusto cominciando a piangere solo quando era già fuori pericolo. Il personale sanitario intervenuto in viale Piave si è accertato in misura precauzionale delle condizioni del bimbo che, nonostante il caldo torrido, non ha riportato problemi di alcuna sorta. La mamma, sotto choc, è stata tranquillizzata dai presenti e fatta accomodare nella farmacia per allattare il piccolo.