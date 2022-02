Il treno aggancia il passeggino: il bebè trascinato per 20 metri sui binari

Un neonato è stato trascinato sui binari da un treno merci in transito alla stazione di Pavia. Il piccolo, di appena 16 giorni, è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Matteo: la prognosi è ancora riservata. Circa il tragico incidente, sono ancora in corso accertamenti e rilievi sul posto. Molto probabilmente la culletta non era in condizioni di sicurezza e la coppia di genitori si trovava di là dalla linea gialla della banchina.

La tragedia

I fatti risalgono alla mattinata di mercoledì 2 febbraio pressappoco alle ore 12.45. Una coppia di giovani genitori dell'Oltrepo, con a seguito il loro primogenito, era in attesa del treno alla stazione di Pavia quando un convoglio di passaggio ha agganciato il trasportino in cui era disteso il bimbo. Il piccolo è balzato fuori dalla culletta finendo sui binari senza, però, essere investito. Il neonato è stato immediatamente soccorso dal 118, allertato dagli altri viaggiatori e dal personale della stazione. Trasportato in codice rosso al San Matteo, ora si trova ricoverato nel reaparto di terapia intensiva neonatale del Policlino in prognosi riservata. Le sue condizioni sono ritenute gravi per via delle numerose ferite e traumi riportate a seguito del trascinamento.

La dinamica dell'incidente

Non è ancora stata definita la dinamica esatta dell'incidente. Stando a quanto si apprende dai quotidiani locali è probabile che la coppia si trovasse in prossimità della linea gialla sulla banchina. Dunque, un appendice del treno merci avrebbe agganciato il trasportino ribaltandolo rovinosamente. Pare, inoltre, che la culletta non fosse in condizioni di sicurezza motivo per cui il neonato è balzato fuori finendo per essere trascinato sui binari per circa 20 metri. Sul drammatico accaduto sono ancora in corso degli accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer e i sanitari del 118.