"Niente più green pass né quarta dose": la "svolta" nella pandemia

In linea con la fine dello stato d'emergenza, a breve potremo mettere "per sempre " il green pass nel cassetto, dimenticandoci di dover utilizzare il Qr code ogni volta che ci rechiamo in un qualsiasi luogo e stracciare il foglio di carta del certificato vaccinale. È quello che ha detto chiaramente l'immunologo Guido Rasi, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Roma Tor Vergata e consulente del generale Figliuolo per la campagna vaccinale. " Il Green Pass ha l’unico senso di motivare le persone a vaccinarsi, per cui al momento non serve più a molto ", ha dichiarato a La Stampa, sottolineando come debba essere mantenuto soltanto se ritenuto " indispensabile " per " vaccinare tutti, altrimenti se ne può fare a meno ".

"Non ringraziamo i no vax..."

Le vaccinazioni calano, i non vaccinati tra gli over 50 rimangono circa 1,2 milioni e 4,8 milioni in totale quelli che non hanno mai ricevuto alcune dose del siero anti-Covid. Nonostante questi numeri, però, siamo quasi fuori dalla pandemia grazie alla stragrande maggioranza degli italiani che sta procedendo anche con il booster. " A un certo punto però ai non vaccinati bisognerà dire: 'Signori, andiamo molto meglio, anche se non grazie a voi'. Con il calo della curva la loro parassitosi diventa più sopportabile ", specifica Rasi. Il green pass, quindi, potrà essere definitivamente eliminato " a giugno, verificando bene prima la stabilità della situazione ".

La situazione tra i bambini

Non è così rosea, invece, la campagna vaccinale nella fascia d'età pediatrica 5-12 anni ancora ritenuta insufficiente dagli esperti: in questa fascia di popolazione, per fortuna, i ricoveri si riducono ma il virus continua a circolare con conseguenze a lungo termine anche per chi ha contratto forme lievi della malattia. " Negli adulti vediamo il Long Covid, che si dimostra peggiore dell’inizio, ma sui piccoli rimaniamo molto ignoranti. E allora la cosa migliore da fare è prevenire ". Il ruolo dei genitori è fondamentale: sono praticamente loro preposti a decidere se var vaccinare i figli o meno. "Il consiglio medico resta di vaccinare i bambini a partire da 5 anni", afferma il microbiologo, al di sotto di quell'età non è stato ancora autorizzato.

"Quarta dose non ha senso"