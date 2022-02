"Quarta dose? Ecco cosa potrà succedere"

Il Covid diventerà sempre più come un'influenza: ce lo auguriamo tutti e lo fa intendere anche il direttore dell'Aifa, Nicola Magrini, che intervistato dalla trasmissione "Elisir" di Rai Tre ha affermato che non ci sarà " una quarta dose ma un richiamo, speriamo annuale " e " dovremo fraternizzare anche con quello ".

"Meglio del previsto"

Affrontando il tema sulla campagna vaccinale e l'efficacia che hanno dimostrato tutti i vaccini anti-Covid, il capo dell'Agenzia Italiana del Farmaco ha detto che l'efficcacia dei vaccini " è andata anche meglio del previsto ", rispetto al fatto che il virus ha fatto la sua comparsa soltanto due anni fa e quelli ad Rna messaggero erano già pronti dopo un solo anno. E gli studi confermano: il " 95% di efficacia " è stato confermato " nel primo trimestre di utilizzo reale ". Poi, la variante Omicron l'ha messo a dura prova facendo perdere una parte di efficacia ma rimanendo comunque molto solido sulle ospedalizzazioni tant'é che la comunità scientifica, " ne ha concordemente visto lo straordinario beneficio ovunque ", ha sottolineato. Insomma, la quarta dose probabilmente sarà riservata soltanto alle categorie più fragili della popolazione ma non è previsto un intervento massiccio su tutti gli altri.

Le ultime su Novavax e Valneva

Nel corso della trasmissione, ha dato aggiornamenti anche sul vaccino di Novavax a base proteica, che dovrebbe " arrivare il 24 di questo mese e essere disponibile. È un vaccino proteico come quelli antinfluenzali. Sarà una piccola integrazione rispetto agli altri vaccini a mRna ". Magrini ha spiegato che gli scettici dei vaccini a Rna preferiscono questo più "tradizionale", ecco perché "s arà presto un'opzione per un milione o due di persone che vogliono comunque vaccinarsi ". Come ci siamo occupati sul Giornale.it, c'è poi anche il vaccino francese Valneva composto dal virus inattivato (ucciso) " che non può causare la malattia. VLA2001 contiene anche due 'coadiuvanti', sostanze che aiutano a rafforzare la risposta immunitaria al vaccino ", scrivono i ricercatori. Anche Magrini dice la sua, affermando che si tratta di un vaccino " ancor più classico e con una tecnologia più vecchia, si tratta di un vaccino inattivato che arriverà ancora più avanti ".